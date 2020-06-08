〈全家董座專訪〉搭網購高成長趨勢 實體店鋪將進化成物流密集網絡

連鎖超商全家 (5903-TW) 在全台雖擁有 3600 多家店，全家董事長葉榮廷仍直言，零售業若沒有做數位轉型，幾乎不可能找到下一個機會點，因此，必須打破以實體店為主的思維，在這樣的趨勢中，全家每年約投資 35 億元，一方面用以改裝店鋪以維持競爭力，更積極增加資訊硬體設備、物流中心投資，讓店鋪成為電商發展的關鍵最後一哩路。

葉榮廷強調，物流永遠無法被網路取代，尤其物流是電商的最後一哩路，具高度的發展利基，而零售業中，真正能做到最後一哩路的幾乎只有超商，全家看準這塊商機，積極強化電商布局。

全家觀察到電商產業發展新趨勢已進化成社交電商、人人都是賣家，也就是說，電商物流使用的對象將更廣泛，此趨勢有助推升超商經手的包裹量，隨著小賣家的寄件需求大增，全家已預計規畫發展出「上收服務」，派員直接到賣家家裡收包裹，以及推小賣家冷凍冷藏服務。

全家在超商 APP 的領先程度明顯，據其統計，在 APP 集點、支付和預售功能完成建置後，不僅成為企業 APP 下載第一名，一年累計被使用者開啟達 1.2 億次，近期將記帳本納入、甚至強化提醒帳單繳費的功能，也有效多帶動開啟率。

葉榮廷說明，1988-1998 年全家處在 1.0 時代，獲利來源為買賣業，進入 2.0 時代後，帳單代收和包裹代收的服務費收入已占獲利比重約 25-30%，目前正處在全家 2.5 階段，實體再加上線上電商、服務收入營收，線上平台提供了買賣業務更廣泛的銷售空間，甚至活用團購拉高營收。

葉榮廷再次強調，消費者絕非一個業者和一種產品可滿足，全家必須「跑在前面」。