【日盛投顧】加權持續狹幅震盪

◆盤勢分析

1. 因蘋概股熄火，加上部分強勢生技股高檔震盪，早盤加權指數早盤小幅跳高後走勢蹣跚，整日維持在平盤附近震盪。因富時系列指數季度調整，尾盤爆出單筆 542 億元大量，終場加權指數小漲 1.53 點，收在 11，549.86 點，漲幅 0.01%。

2.OTC 指數開高走高，收盤上漲 0.50%，收在 158.91 點，連續拉出第四根紅 K 棒，領先加權指數創波段新高。目前上方壓力在 160 點，下方支撐則為月線 151.85 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股窄幅波動，收小黑十字 K 棒，守穩在短天期 5、10、20 日均線之上。

(2) 量能：因富時季度調整，收盤量增至 2，508.96 億元。

(3) 技術指標：日 KD 指標死亡交叉開口縮小、MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 84.42 億元；外資 - 102.19 億元、投信 + 3.84 億元、自營 + 13.93 億元。

IC 設計、遊戲個股表現

1.IC 設計：2454 聯發科受惠中國手機密集發布，加上外資日系外資調高目標價至 700 元，週五股價開高走高，收在近期最高價。2458 義隆電、8081 致新、3034 聯詠、2379 瑞昱股價緩步走高。

2. 遊戲：由於時序即將進入暑假，加上疫情轉趨不明朗，遊戲股王 3293 鈊象連續兩日上漲，3687 歐買尬、4994 傳奇股價表現佳。

3. 生技：檢測概念 4133 亞諾法拉漲停；4743 合一、4128 中天早盤爆量打開，尾盤再度收漲停。同族群疫苗、防疫材料則呈現高檔拉回。

4. 設備：6414 樺漢 2Q20 營運續強，周五股價爆量收漲停；6166 凌華成為高通推出機器人新平台受惠者，股價創年內新高。

5. 操作建議：全球股市受消息面影響波動劇烈，台股連續兩天在 11500 附近震盪，進入多空拉鋸，但中期偏多趨勢尚未改變，個股方面持續維持快速輪動，低階布局投信季底作帳。短線可關注 IC 設計、5G 相關、振興券相關題材個股操作，慎防持股過高風險。