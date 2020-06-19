〈彰銀股東會〉公股陣營三路並進捍衛經營權 委託書估約取得6成以上股權

彰銀 (2801-TW) 今 (19) 日召開股東會進行董事改選，將選出 6 席一般董事、3 席獨立董事，本屆董事會隨著龍巖總裁李世聰退出，遺留的一席一般董事成為財政部與台新金 (2887-TW) 爭取的關鍵席次，公股陣營為續掌經營權三路並進爭取支持，在委託書徵求部分，公股陣營在委託書徵求這部分至少握有 6 成股權，本屆改選可望如願取得過半董事，續掌經營權。

彰銀改選今天正式登場，公股陣營自去年開始三路並進積極備戰，包括：一、由公股陣營、台酒與中華郵政等盟友加碼彰銀股權，台灣菸酒今年更一舉躍上彰銀第 7 大股東；第二、從市場徵求委託書，據悉本屆委託書部分，公股至少掌握 6 成以上的股權；第三、積極遊說外資支持。

公股陣營早在去年 4 月即「超前部署」，派出前國庫署署長凌忠嫄掌舵彰銀董座，與「王牌律師」梁懷信合作操盤捍衛彰銀經營權，其中李世聰去年底陸續出脫彰銀持股，即由公股以盤後鉅額方式全面承接，加上公股銀行加碼，估算至少砸了百餘億元大買彰銀股票。

據悉，公股陣營在委託書徵求成效不俗，初步估算至少掌握約 6 成的股權，根據公股陣營規劃，本屆改選以維持現狀 (3 席一般董事 + 2 席獨董) 為底線，目標則是拿回李世聰遺留的一般董事席缺，也就是取得 4 席一般董事、2 席董事為目標。

公民股雙方投票表決前砲火猛烈，早上 9 點股東會一開始，雙方就委託書、民事訴訟到股東會排隊入場都能爭吵，在兩方人馬互嗆下一直到 10 點 20 分才正式進入討論與選舉事項。