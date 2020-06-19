〈新光金股東會〉不動產進入收割期 增值利益逾400億元

新光金 (2888-TW) 今 (19) 日舉行股東會，董事長吳東進致詞時表示，新光的「10 大建設案」已陸續完工，不動產開發已逐漸進入收割期。副董李紀珠也表示，新壽不動產增值利益透明化，增值達 400 多億元。

吳東進表示，去年全球景氣雖然受到美中貿易戰影響，但新光金去年合併總資產規模達 3.98 兆元，較前一年成長 9.1%，合併稅後純益為 166.3 億元，創新光金控成立以來的新高，較前一年度成長 58.7%，每股純益為 1.34 元。

吳東進一步指出，今年全球經濟持續受美中貿易戰影響以外，更有新冠肺炎疫情衝擊，IMF 預測今年全球經濟成長率將萎縮 3%，恐怕是 1930 年代大蕭條以來最嚴重的衰退；加上原本預估今年底可能有第二波疫情，但北京近來又新增確診，第二波疫情似乎提前報到，更讓未來經濟充滿不確定性，新光金將更審慎努力。

吳東進表示，不動產已邁入收割期，新光「10 大建設」已經陸續完工，10 大建設包括：新板金融大樓、承德大樓、嘉義中興大樓、南港軟體大樓、新板傑仕堡 ABC 三棟樂齡宅、三重水漾、士林見潭及台中烏日傑仕堡，未來每年會為新光帶來 6 億以上長期穩定收益。另外，還有內湖陽光街住宅以及重慶南路住宅明年亦將完工，將會在適當時機推出，銷售金額預估可達 150 億元，預估獲利 20 億元。

李紀珠則表示，新壽 4 月底淨值比率已提高至 3.2%，新光金控已完成現金增資 33 億元，並已獲主管機關核准，計劃於 6 月底前增資新壽，以強化公司財務體質，且 9 月底還會再增資 100 億元；不僅如此，新壽已向主管機關申請投資性不動產續後衡量採公允價值模式入帳，不動產未實現增值利益 468.6 億元，預計將能進一步強化淨值，及提高淨值資產比。