盤前財經大事搶先讀2020年06月19日

今日操盤前瞻

股東會：中鋼、群創、寶成、上銀、和泰車 (2207)、仁寶、佳世達、廣達等

除權息：達新、燦坤、易發、奈米醫材

川普推特放話：保留和中國「完全脫鉤」選項

美中高層在夏威夷舉行會談，中國官方媒體報導雙方都認為是一場「建設性會談」，但美國總統川普週四 (18 日) 卻在推特上發文表示，仍保留和中國「完全脫鉤」的選項，是他自美中關係惡化迄今最強烈的聲明。閱讀全文...

〈央行理監事會〉楊金龍談話懶人包 一文看懂 Q2 六大重點議題

台灣央行昨 (18) 日召開第二季理監事會議，除了利率維持不變是主要焦點，會後央行總裁楊金龍談及多個議題，包括國內經濟復甦時點、國內物價、台幣匯率、美國匯率操縱國報告以及國內房價等，也提及我國不會學美國聯準會買公司債。閱讀全文...

〈廣明光碟機案〉雙方簽訂保密和解協定 將撤回所有訴訟

廣明 (6188-TW) 昨 (18) 日召開重訊說明與惠普的訴訟案件，財務長李志仁表示，雙方已在台灣時間 18 日簽訂保密和解協定，對公司業務並無重大影響，廣明也以保密原因，未透露和解金額。閱讀全文...

〈晶電攜手隆達〉加速 Mini/Micro LED 應用轉量產 與 OLED 拚搏拉大差距

LED 廠晶電 (2448-TW) 與隆達 (3698-TW) 擬換股共同成立投資控股公司，新成立的控股公司將強化投資 Mini/Micro-LED 顯示器，及三五族半導體領域，加速推進 Mini LED 應用研發轉量產，以在與 OLED 顯示應用拚搏中勝出，並拉大差距。閱讀全文...

〈緯創股東會〉下半年推電動車新案 新事業將成未來 10 年成長動能

電子代工大廠緯創 (3231-TW) 積極布局新事業，董事長林憲銘透露，下半年預計開出電動車 (EV) 新案子，醫療應用也按照進度通過客戶認證，雖然量產還需時間，但預計將成未來 10 年新動能。閱讀全文...