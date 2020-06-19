美國商會催促中國落實第一階段協議 加快採購腳步

中美關係緊張局勢升級之際，美國商會週四 (18 日) 強調美中關係正常的重要性，並呼籲中國依據第一階段協議，加快購買美國商品及服務的步伐。

美國商會表示，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情拖慢了兩國政府履行第一階段合約的進度，但依舊對兩國落實在採購、智慧財產權及貿易協議涵蓋事項的溝通，有理由保持信心。商會強調，「執行過程至關重要」。

週三美中商界領袖舉行線上會議，美國商會與中國國際經濟交流中心每年會舉辧兩次會議，這次會議的重點在於 2 月中生效的第一階段協議，以及供應鏈面臨的挑戰。

美國商會表示，有 14 億消費者的中國，是美國企業成長最快的市場，但美企在與中國做生意也面對眾多挑戰。

根據第一階段協議，中國將在兩年內增加對美國商品及服務 2000 億美元的採購，而美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 早前表示，協議沒有減弱跡象，中方仍有意信守承諾，目前已購買約 100 億美元的美國產品。

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 與中共中央政治局委員楊潔篪，週三則在夏威夷舉行閉門會談，會後蓬佩奧表示，中方明確承諾會遵守第一階段協議。

在此之前，美國總統川普週三簽署了一項法案，要求制裁對鎮壓大陸新疆維吾爾族穆斯林負責的官員。中國外交部週四聲明，對此表示強烈憤慨和堅決反對，並再次奉勸美方立即糾正錯誤，停止利干涉中國內政，「否則，中方必將堅決反制」。