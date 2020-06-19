【馮冠華專欄】繼續炒股不炒市

6 月 19 日推介 - 小米（1810）

1）上日港股市況總結：恆指週四先低後高，微跌收場。指數以 24386 點開出，下跌 95 點，之後在道指期貨低走逾 300 點及上證下挫的影響下，跌幅曾擴大至 359 點，低見 24122 點。及後上證探底回升，道指期貨也曾倒升，恆指最終在競價時段以全日高位 24465 點收盤，下跌 16 點。成交金額按日上升約 17% 至 1216 億。港股通南下維持淨流入，金額亦維持在約港幣 24 億。滬深股通北向又轉回淨流入，金額約人民幣 50 億。藍籌 20 升 24 跌 6 持平。

板塊方面，生物科技 B 股、電動車相關、半導體、汽車、物管、手遊、通訊設備及 Saas 股表現較好。做空方面，比率回升至 14.3%。牛熊證街貨最新比例為 46:54，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 34:66。重貨區方面，熊證仍在 24800-24849，牛證也不變在 23660-23699。恆指夜期報 24340 點，無起跌，低水 125 點。港股 ADR 下跌 65 點，相當於恆指 24398 點。

簡評：恆指昨天又盡顯其被動角色，全日的走勢，大至只是追隨 A 股和道指期貨而行。指標上則是好壞參半，探底後回升並以全日高位收盤，加上成交金額上揚，這些均算是利好，但做空比率回升則要警惕。昨天強勢的板塊，仍是以科技及概念為主。

另外，多隻消息股也吸引資金進場，包括昨天早報提及的吉利（175）和創維（751）；但論氣勢，則是中興 (00763) 最吸引眼球。公司指其 7 納米晶片已實現量產，更指 5 納米晶片正在技術導入。有趣的是，公司早在四月時已公佈同樣訊息，但舊事重提下市場卻有截然不同的效果；考慮到公司股價整天不斷搶高，更以全日高位收盤，筆者估計這或是空倉平盤的結果。當然，最近美國政府一改對華為的態度，會令這類新聞更有吸引力。筆者同意現價的中興，中長線仍吸引，但昨天升勢似過火，不排除短綫需先行整固。

公司消息不多，美股早段則先挫而後回穩，恆指夜期變動也不大。看到近日紅籌回歸 A 股漸成風氣，昨天和昔日同袍閒談，猜測下一間主角屬誰，中移動（941）和聯想（992）均有支持者，可留意。至於今天推介，挑選近日受中印事件影響股價的小米（1810）。公司股價昨天已回穩，兩國亦積極地嘗試和平地處理事件，股價壞消息已被消化，現價可追落後。

溫馨提示，今天是富時調整日，指數調整往往令相關股份波動，特別是在競價時段，成交亦會大增，反而盤中買賣可能較疏落。

3）美股上日市況總結：佛羅里達州單日病例升至 4 月以來新高，德州住院病例增加 11% 至紀錄新高，伊利諾伊州州長確診，再加上美國最新首領失業救濟金人達 150.8 萬，超預期的 129 萬，美股三大指數先跌後回穩並個別發展，當中道指下跌 40 點或 0.15%，標指和納指則分別上升 0.06% 及 0.33%。十年期債息回落至 0.707%。美滙指數上升至 97.45。紐約期油上升至 38.84 美元。恐慌指數 VIX 回落至 32.94。黃金回落至 1731.1 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報、東方日報等）：京東（09618）發布京東 618 銷售數據，由 6 月 1 日至 6 月 18 日下午 2 時，累計落單金額 2392 億元（人民幣，下同），超過 2019 年的 2015 億元紀錄，2018 年則為 1592 億元。

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