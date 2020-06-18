【馮冠華專欄】留意A股走勢

6 月 18 日推介 - 吉利汽車（175）

1）上日港股市況總結：恆指週三表現反覆，指數以 24363 點開出，上升 19 點，午前指數多次來回升跌之間，最佳時升幅曾達 120 點，高見 24464 點；而最差時則見 24196 點，下跌 148 點。午後道指期貨轉跌為升，恆指升勢亦較明顯，升幅一度達 188 點，高見 24532 點，最終以 24481 點收盤，上升 137 點。成交金額按日下跌約 9% 至 1042 億。港股通南下維持淨流入，金額上升至約港幣 24 億。滬深股通北向又轉回淨流出，金額約人民幣 27 億。藍籌 31 升 13 跌 6 持平。

板塊方面，醫藥及網上教育股表現強勁，其餘半導體、乳業、內地餐飲及本地銀行地產股表現也不俗。做空方面，比率再降至 13.0%。牛熊證街貨最新比例為 42:58，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 32:68。重貨區方面，熊證下移至 24800-24849，牛證則在 23650-23699。恆指夜期報 24345 點，下跌 57 點，低水 136 點。港股 ADR 下跌 95 點，相當於恆指 24385 點。

簡評：昨天午前的港股，基本上可以形容為乏善足陳，全無方向。值得注意的是，道指期貨在亞洲盤初段曾下跌逾二百多點，但恆指最差時也只是下跌 148 點，彷彿已為下午轉好埋下伏線。至於下午道指期貨轉向，市場解說是憧憬蓬佩奧和中國高級官員楊潔篪在夏威夷會面，或會為中美關係帶來突破。筆者對此猜測則有極大保留，因這傳聞早在六月十五日已見報，很難解釋為何昨午才在道指期貨反映，更別論消息的真偽。

週二美股的過山車走勢，已充分反映市場在資金泛濫下的波動性。筆者可以聯想到，接下來的疫情走勢、示威運動發展、各國的刺激經濟方案、中美關係磨合、港版國安正式立法、制裁華為取決、地緣政治風險甚至美國總統大選變數等，均可令環球市場大幅上落，而美國的印銀紙行幾何肯定會把市場波動放大，突發消息的影響力也會增強。

回説昨天的港股，指標上並無特別啟示，而強勢的醫藥及線上教育板塊，估計是受國藥集團研製的新冠肺炎疫苗有新進展，以及北京實施停課措施有關。半導體連續兩天跑贏大市，這勢頭在中芯國際（981）於上海科創板上市前或會延續。內地餐飲股又回勇，北京疫情引起的回調又被置諸腦後，確實強橫，而筆者真是沒有膽量推介如此估值高昂的板塊。



從上面的強勢股，得出的結論是短錢投機消息面是市場的主流。那麼可留意吉利汽車（175），回歸 A 科創板，或許可成第二間中芯國際般受追捧。創維（751）股價應大裂口高開並接近回購價的 $2.8。滙豐（5）股價昨天因重啟裁員的傳聞而造好，治標不治本，不要進場啊！

另外，留意總理李克強昨天在國務院常務會議的言論，降準降費或成炒作藉口，另外，金融機構進一步向企業合理讓利，代表銀行或要為社會而貢獻出盈利，那麼或會影響內銀的高派息政策；綜合看，總理的講話或有利於內房及內需而不利內銀，對陸股大盤亦應有利。

今天的市場焦點，必是京東（9618）的首天掛牌買賣，觀乎其暗盤造價可超越週二在美國的價格，第一天正式上市表現值得期待。執筆時，美股由因德州疫情有惡化跡象而表現反覆，港股今天的走勢，可能要視乎陸股表現了。

2）國務院總理李克強 6 月 17 日主持召開國務院常務會議，部署引導金融機構進一步向企業合理讓利，助力穩住經濟基本盤；要求加快降費政策落地見效，為市場主體減負。會議指出，按照黨中央、國務院部署，做好「六穩」工作，落實「六保」任務，必須在發揮好積極財政政策特別是紓困和激發市場活力規模性政策作用同時，加大貨幣金融政策支持實體經濟力度，幫助企業特別是中小微企業渡過難關，推動金融機構與企業共生共榮。（中國政府網）

3）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指下跌 170 點或 0.65%，標指下跌 0.36% 而納指則上升 0.15%。十年期債息回落至 0.733%。美滙指數微升至 97.07。紐約期油下跌至 37.96 美元。恐慌指數 VIX 回落至 33.47。黃金回落至 1735.6 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報、東方日報等）：滙控（005）CEO 祈耀年向內部員工發出備忘錄，指滙控需要重啟於疫情下暫停的大型重組計劃，中期內會裁減 3.5 萬名員工，及暫停大部分外部招聘工作。

創維集團（00751）公布，以每股 2.8 元的現金要約，回購最多約 3.93 億股，佔該公司已發行股本約 12.83%。要約代價約 11 億元，將以現金支付，並將以集團的內部資源撥付。要約價較該股停牌前收市價 2.12 元，溢價約 32.1%。於要約完成後，集團業務及管理將維持不變，而該公司將維持在聯交所上市。

吉利汽車（00175）公布，董事會批准可能發行人民幣股份及於上海交易所科創板上市的初步建議，惟仍要視乎市場狀況、股東大會的批准及取得必要的監管批准。發行的人民幣股份數目不得超過擴大後該公司已發行股本的 15%。人民幣股份均為新股，且將不涉及轉換現有股份。

5）個股訊息（信報）：京東（09618）將於今天主板掛牌，其暗盤收報 239.4 元，升 13.4 元或 5.93%。



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