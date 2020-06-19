〈貴金屬盤後〉市場關注全球股市 美元走高 黃金收低 本週偏下行

週四 (18 日) 交易，黃金期貨價格小幅收低，係因投資者關注美元和全球股票走勢，使本週金價受挫，但也在供應短缺中找到避險買氣。

然而，在勞工部公布失業救濟金請領人數週報後，黃金拉回稍早部分跌幅。該報告顯示，即使美國經濟顯現自 COVID-19 大流行後開始復甦的跡象，上週請領失業救濟金人數幾乎穩定在 150 萬人，略遜於經濟學家預期，且失業人數依舊增加。

黃金收盤時，美股基準指數走勢錯綜，由於美國至少 9 州新冠病毒確診人數上升，引起大眾擔心再度實施防疫封鎖措施，所以市場風險胃口可能將減弱。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 4.5 美元或約 0.3%，收每盎司 1731.10 美元 。

根據 FactSet，本週迄今跌幅約莫 0.4%。黃金期貨交易價格已經在 1670 美元至 1770 美元區間交易約莫 2 個月，儘管美元兌主要貨幣匯率在此時期已大幅下跌。

Insignia 顧問公司首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，「黃金和美元指數的價格走勢顯示，交易者坐擁現金。他們在每回主要技術障礙上都在賺錢，並在主要短期支撐位上買進，因此黃金一直在區間內交易。」

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，「事實上黃金市場週四價格走勢堅挺，但對美國交易者而言，這被美元因避險帶動的強勁力道掩蓋。」ICE 美元指數上升 0.3%，本週邁向收高。

「歐元計價的黃金現在已經回升至上週末的水準，英鎊計價的黃金交易價格登上 2 週高點，係因英國央行 (BOE) 再度擴大 QE 15%。」英國央行週四宣布，將收購資產規模擴大 1000 億英鎊(1250 億美元)，使總額達 7450 億英鎊。

RBC 財富管理公司總監 George Gero 表示，「預計下週就會返回基本面，回到投資者面對的普遍擔憂，包括對中美關稅、歐元區的數位稅、中印邊境、兩韓局勢、美國大選、政治和經濟大消息等的擔憂。」

「上述所有擔憂可能會增加下週的黃金買盤，讓金價一路挺至 1800 美元。」Gero 說。

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