〈貴金屬盤後〉中美新冠疫情再起 黃金連2週收高

週五 (19 日) 交易，黃金期貨價格收高，本週上漲，係因投資者謹慎看待中美 COVID-19 確診病例上升一事，儘管本週美股基準指數上升。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，黃金以積極的姿態結束本週，因為「中美新冠病例上升，加速了市場奔向安全性。」

「投資者對 COVID-19 的發展高度警戒，儘管股市上升，全球情緒仍脆弱，如果避險情緒變成市場主導的主題，未來幾週黃金的光芒將穿透 COVID-19 的灰暗迷霧。」

然而，「堅挺的美元可能會縮限黃金漲勢。」美元上漲會降低美元計價的貴金屬對投資者的吸引力。週五 ICE 美元指數上升 0.2%，本週該指數上升 0.3%。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 21.90 美元或約 1.3%，收每盎司 1753 美元。

根據 FactSet，週五收盤價為黃金交易最活絡的契約自 5 月中旬以來最高，本週漲幅約莫 0.9%。

7 月交割的白銀期貨價格也升高 34 美分或 1.9%，收每盎司 17.847 美元，本週漲幅約 2.1%。

高盛週五的研究報告將其 12 個月黃金預期價格上修 11% 至每盎司 2000 美元，理由是實際利率低，以及對貨幣貶值的擔憂。

GoldSeek.com 總裁兼執行長 Peter Spina 認為該預測是黃金在經過數月區間交易後，獲得「高盛的強勁推動」。

「黃金正試圖盡速解決整合問題，為下一輪上漲做準備，下一輪上漲目標在 1900 美元至 2000 美元區間。全球央行都有貨幣貶值的工具箱，這讓黃金低風險保存價值的特色越來越吸引人。黃金正在恢復其保值地位。」

貴金屬上漲之際，向來與黃金走勢相反地美股也上漲。雖然週五黃金收盤時，道指和 S&P 500 指數下跌，但本週仍守住漲幅。

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