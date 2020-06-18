全球經濟下半年復甦反彈  地緣政治風險仍是不定時炸彈

今年以來，全球景氣動能遭逢新型冠狀病毒疫情擴散、油價破底大跌等因素影響，呈現大幅衰退局面。時序即將邁入 2020 年下半年，法人認為，全球經濟將展開復甦反彈之路，不過，預期下半年美國會增加對中國貿易、科技和金融打壓的力道，因此，中美爭端之政治風險不得不慎。

隨著各國漸漸解封、陸續復工，全球經濟似乎漸露曙光，安本標準投信投資長彭炫通認為，由於主要國家與央行擴大財政與貨幣寬鬆力道，刺激景氣，加上全球各主要國家陸續展開復工，預期下半年經濟成長將會有明顯的反彈。再加上此次的衰退主要為公共衛生問題，而非傳統型金融危機，復甦週期應該會比過往短暫，這點從目前中國、歐洲 PMI 指數已經趨於穩定，以及美國非農就業人口增加等經濟數據回溫獲得印證。

除了新冠肺炎疫情之外，低油價也為今年市場投下震撼彈，彭炫通分析，石油輸出國家與俄羅斯的減產協議已經在 5 月生效，並持續延長中；美國頁岩油業的產能也大幅縮減，目前美國頁岩油的鑽探數量已經降至 2016 年以來的新低。產能縮減改善供過於求的問題，有助於達到供需平衡的效果，促成油價反彈。因此今年稍早的「超級低」油價，應該不至於再出現。

面對 2020 年上半年市場波動性持續加劇的情況，投資人如果想要在下半年獲得理想的報酬，彭炫通認為，基本面已經逐步獲得改善，但地緣政治風險仍是影響金融市場的不確定因素，預期風險性資產有機會在震盪中走高。

對此，他也提出三大投資展望，一是中美爭端再起增添不確定性：美國近期的示威暴動導致數十個城市宵禁，後續仍需觀察宵禁會維持多久，是否影響正陸續復工的中小型企業與餐飲業等，進而延遲景氣復甦的腳步。再來種族問題的激化，導致川普民調下滑，因此川普再度採取過往對中國強硬的態度與做法，再加上不論共和黨或是民主黨選民均維持對中國負面的觀感，預期下半年美國會增加對中國貿易、科技和金融打壓的力道。

在中國的部分，即使外部環境不佳，但在疫情得到控制之後，政策上仍有作多的空間。甫結束的兩會將今年的目標放在穩定就業市場，人民銀行放寬對中小企業融資的資金限制，金融市場的壓力將在下半年減輕。

二是股市受惠於景氣逐步復甦，可望在震盪中走高 ：由於疫情關係，投資人先前已大幅調降企業獲利的預期，但隨著基本面逐漸改善、經濟動能復甦，前景將趨於樂觀。以美股為例，在 3 月 23 日 至 5 月 15 日的階段，僅有能源、健康護理、消費必需品和科技等類股呈現上漲，但在 5 月中旬過後，則由金融、工業、旅遊、服務與房地產等景氣循環類股領漲。當景氣逐步復甦，全球股市仍有上漲空間。

三是新興市場債拉回 ，投資機會再現：新興市場債在第一季遭到大幅拋售，是自金融海嘯以來價格修正最劇烈的一次，其中前緣市場債券受到油價和大宗商品價格下跌的影響，跌幅最深。不過投資人無須過分悲觀，歷史經驗顯示，新興市場債跌深反彈的特性十分明顯，每當拉回修正後，後續的正報酬機率也高。新興市場債券價格已在第二季逐步回升，信用利差開始收斂，成為下半年投資人爭取報酬機會的資產類別。

彭炫通指出，短期內仍偏好新興市場債、投資等級債、高收益債和全球股市等風險性資產。若經濟動能持續復甦，只要貿易戰等風險因子沒有嚴重干擾經濟復原的腳步，風險性資產可望在震盪中走高。