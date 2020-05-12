任天堂switch供應鏈危機仍存 恐影響今年銷售目標

在新冠肺炎 (COVID-19) 持續影響下，其中馬來西亞和菲律賓政府為防疫而停止了國內商業活動，據知情人士指出，兩國的防疫政策恐造成任天堂 Switch 遊戲機供應鏈出現延誤，並可能限制今年 Switch 主機的產量。

由於馬來西亞為任天堂印刷電路板的主要出貨區，而菲律賓則提供 PCB 相關被動元件出貨，然而隨著新冠肺炎的傳播，兩國不得不限制國內商業和旅行活動。

菲律賓發言人上週表示，菲律賓正考慮從 5 月 15 日起逐步減封；而馬來西亞原訂於 5 月 4 日放寬多數經濟活動的限制，但由於缺乏事前準備，各州解封進度不一，對此目前將拖延到 6 月 9 日，且到時相關供應鏈企業仍需為員工病毒檢測完畢後才能正式復工。

目前面臨供應零件限制將使任天堂原訂在今年 1900 萬台 Switch 的目標恐出現困難，然而，依日前任天堂的預測來看，其將意味著今年 Switch 的銷售量將比去年售出的 2100 萬台遊戲機有所下降，儘管該設備的受歡迎程度不斷提高。

針對供應鏈問題，任天堂在上周四 (7 日) 的法說會上表示，目前而言恢復全部生產能力將取決於新冠肺炎未來的發展，若情況沒有改善，任天堂可能不得不延遲發布某些遊戲和服務。

對此，Ace Research Institute 的分析師 Hideda Yasuda 表示，任天堂 Switch 的庫存可能會在夏季逐漸恢復，不過受到生產延誤，年底旺季主機供應量恐仍出現短缺。

需求方面，由於在《集合啦! 動物森友會》這款遊戲推出甫創下破紀錄的銷售，也使全球許多市場上的 Switch 多面臨缺貨，成為新冠肺炎以來最大的遊戲熱潮，因而推升第一季任天堂財報表現。