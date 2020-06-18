Canalys：2020年第一季全球智慧手錶出貨量成長12%

據市場研究公司 Canalys 最新的報告顯示，儘管新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發對製造、供應鏈和消費帶來衝擊，在今年第一季，全球智慧手錶出貨量年增 12%。不過，市場龍頭蘋果 (AAPL-US) 的 Apple Watch 第一季出貨量較去年同期下跌了 13%。

全球第一季智慧手錶出貨量年增 12% 至 1430 萬支。蘋果仍然在智慧手錶市場中佔有一席之地，Apple Watch 出貨量為 520 萬支，但是，與去年相比，下跌了 13%。華為排名第二，出貨量為 210 萬支，年增 113%。三星排在第三位，出貨量為 180 萬支，相較去年同期的 120 萬支有所增加。Garmin(GRMN-US) 和 Fitbit(FIT-US) 分別排名第四和第五。Garmin 出貨量年增 24%，Fitbit 年減 21%。

今年第一季智慧手錶出貨量排名 (圖片：Canalys)

報告指出，在第一季，北美佔智慧手錶出貨量首次不及全球出貨量的三分之一。但是，Canalys 分析師 Vincent Thielke 表示，海外市場對 Apple Watch 的需求一直在增長，抵銷了 Apple Watch 的銷售疲軟。在北美和歐洲市場，銷售數量有所下降，但是蘋果 AirPods 有更大關注，已經取代 Apple Watch 成為必不可少的 Apple 配件。

Thielke 也表示：「在歐洲、北美市場中，三星及 Garmin 的銷售則有所增長，而在其他地區，蘋果、華則吸引最多用戶，蘋果的出貨量增長主要來自東南亞與拉丁美洲。」

報告中也指出，智慧手錶的出貨量在中國市場出現了巨大的增長，增幅高達 66%。其中，小米和蘋果占了中國大部分的市占率。在未來，諸如小米、華為和 Oppo 等本地品牌的智慧手錶，可能將會繼續推動該地區市場的成長。