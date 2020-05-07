全球智慧手錶Q1出貨量年增20% Apple Watch穩居龍頭

週四 (7 日)Strategy Analytics 發布最新報告指出，今年第一季全球智慧手錶出貨量年增 20%，達到 1370 萬台，Apple Watch 以 55% 市佔率維持領先，該機構指出，儘管疫情衝擊將在第二季浮現，智慧手錶長期前景依舊良好，預估出貨量將於下半年反彈。

根據 Strategy Analytics 的最新研究，2020 年第一季，全球智慧手錶出貨量增長 20％，達到 1400 萬部。AppleWatch 依舊以 55% 市佔率蟬聯第一，三星位居第二，Garmin 則升至第三。

2020 年 Q1 全球智慧手錶市場出貨量和市佔率 (圖：Strategy Analytics)

Strategy Analytics 執行總監 Neil Mawston 指出， 今年第一季 Apple Watch 全球出貨量為 760 萬台，較去年同期的 620 萬台增長 23％以上。在智慧手錶銷售驅動下，蘋果全球智慧手錶市佔率達到兩年以來最高水平。

Strategy Analytics 高級分析師 Steven Waltzer 表示，儘管疫情為銷售帶來阻力，全球智慧手錶需求仍在持續增長，除了線上銷售狀況良好，在疫情封鎖期間，消費者更是利用智慧手錶來監測自身健康狀態。

該機構認為疫情影響恐在第二季浮現，歐美地區銷售將因封鎖措施面臨重大考驗，預計全球智慧手錶出貨量將大幅放緩。儘管如此，待商店陸續開業、消費者信心回穩後，今年下半年仍將出現不錯反彈，並認為本次疫情將大力提升大眾健康觀念，智慧手錶的長期前景依舊良好。