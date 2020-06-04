〈房產〉不同需求紛紛出籠覓標的 住展風向球5月攻黃藍燈

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，5 月攻上黃藍燈，不僅中止連 5 藍，更是今年來第一顆黃藍燈，意味新建案市況逐漸好轉中，而 5 月新成屋釋出供給 1100 戶，為今年單月最高。

住展研發長何世昌指出，剛性需求中首購族買盤持續下滑，所幸積壓已久的換屋需求，及極低利環境催生出來的投資客、置產客等買盤表現相對踴躍，支撐整體房市市況。在換屋產品中，以 40 坪至 60 坪之間的房型成交表現較好。至於投資置產族，則較偏好 30 坪以下的小宅。

住展風向球六大構成評比指標中，議價率、來人組數、成屋供給量等 3 項分數 5 月上揚，預售屋供給量、廣告量與成交組數等 3 項分數持平。何世昌表示，北台灣房市持續穩健復甦，極低利環境更逼出越來越多的投資置產客，使 5 月新建案成交量維持在相對高點，預料將會推升建商推案與開高價的信心。

北台灣預售屋、新成屋等新建案，5 月開賣的新建案推案量擴張至約 600 億元，案量達 15 億元以上的指標建案，包括為台北市 - 信義「信松廣場」、中正「永陞林語堂」、士林「全陽豐會」、「圓山帝寶」、新北市三重「好蒔光」、新莊「勝旺興」、「新泰陽」、「雅朵花園」與「新莊海悅花園」、林口「立軒天善」、土城「馥華城真」、桃園市 - 桃園「宜誠世界極」與「昭揚天滙」、平鎮「樸澍藏」、新竹縣竹北「坤山安境」與「惠宇謙和」等案。

至於新成屋的部份，5 月新釋出的成屋戶數逾 1100 戶，供給量為今年單月最高；其中，案量達 15 億元以上的指標建案為新北市 - 新店「璞御」、三重「輝樺新世界」、甲山林機構等淡水「海上皇宮」等案。

由於疫情趨緩與市況穩定的緣故，5 月推案潮湧現，連代銷業者的自建案也多了起來。包括海悅國際的「新莊海悅花園」、甲桂林廣告的「信松廣場」，以及甲山林「圓山帝寶」、「海上皇宮」等案，案量總計達 290 億元。其中，又以「海上皇宮」案量最大，達 140 億元，其次為「信松廣場」的 70 億元。「信松廣場」為甲桂林睽違十年後、重返台北市中心的自建代表案，市場反應熱烈。

同時，因疫情趨緩，全台大解封在即，民眾購屋信心已經有感回溫，有一陣子沒見到的秒殺案重現江湖。土城暫緩區、竹北高鐵特定區都出現秒殺案，建案在開賣首日就收訂額滿。這種搶房買的狀況會不會擴大成現象，未來值得觀察。因市場買氣穩定，再加上近期營造缺工與成本上揚的影響，導致業者賣價再度轉硬，讓利成為曇花一現，明顯形成 5 月議價空間縮小。

何世昌認為，近期房市脫離疫情陰霾後穩定復甦，不管是小宅、換屋、豪宅等市場表現都不差。唯需留意的是國內就業市場惡化的問題，已明顯削弱自用首購族的購屋需求，這種狀況恐怕會延續到下半年，業者還是不能過度樂觀。