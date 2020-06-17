〈美股早盤〉Fed刺激政策續發酵 美股早盤四大指數小漲

週二 (16 日) 受惠於美國大幅增長的零售銷售數據，激勵了投資人對於經濟復甦的樂觀預期，促使美股呈現上漲的態勢，儘管近日來包括北京等地區，傳出新增確診病例快速增加的跡象，引發對於第二波疫情爆發的疑慮，但受惠於美國聯準會 (Fed) 及白宮持續釋出的大規模刺激政策，帶動美股連日上揚，週三 (17 日) 美股早盤四大指數小漲，道瓊指數上漲 87 點。

北京疫情升溫

據北京市衛健委週三 (17 日) 通報，16 日北京新增 31 例本地確診病例，使得本次新發疫情中的確診總數增加到 137 例。北京自週三開始實施多項措施，包括各學校停止到校上課，住宅小區嚴格實施人員進出登記和測量體溫。此外，多數進出北京航班已遭取消。

截至台北時間週三 (17 日)22 時許：

道瓊指數上漲 87.37 點或 0.33%，暫報 26377.35 點

那斯達克上漲 47.70 點或 0.48%，暫報 9943.57 點

標普 500 上漲 11.06 點或 0.35%，暫報 3135.80 點

費半上漲 16.02 點或 0.81%，暫報 1979.73 點

台積電 ADR 上漲 0.36% 至每股 56.03 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.745%

紐約輕原油下跌 1.02% 至每桶 37.99 美元

布蘭特原油下跌 0.63% 至每桶 40.70 美元

黃金下跌 0.45% 至每盎司 1728.75 美元

美元指數上漲 0.17 % 至 97.093 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

甲骨文早盤下跌 2.83%，達 53.10 美元。

甲骨文於週二 (16 日) 盤後公布第四季財報，營收年減 6%，不及分析師預期。 「雲端服務和授權支援」部門是甲骨文最大業務類別，營收年增 1% 至 68.5 億美元，低於市場預估值 69 億美元。「雲端和本地授權許可」部門營收年減 22% 至 19.6 億美元，低於市場預估值 21.4 億美元。甲骨文預估，明年第一季營收將介於年減 1% 到年增 1% 區間，調整後 EPS 則為 84 美分至 88 美分區間。

第四季 (5 月 31 日止) 財報關鍵數據

EPS：調整後 1.20 美元 vs. 1.15 美元 (華爾街預估值)

營收：104.4 億美元 vs. 106.5 億美元 (華爾街預估值)

亞馬遜早盤上漲 1.08%，達 2641.86 美元。

Needham 分析師 Laura Martin 週二 (16 日) 表示，亞馬遜的媒體資產價值約 5000 億美元，包括 Prime Video、Prime Music 和 Twitch，幾乎與亞馬遜龐大的雲端運算業務一樣有價值。

Martin 給予亞馬遜「買進」評級，目前設定亞馬遜目標價為 3200 美元，但她認為長期下來亞馬遜股票價值為 4500 美元至 5000 美元區間。亞馬遜股票今年迄今上漲了 42%，使其市值達 1.3 兆美元。

AT&T (T -US)

AT&T 早盤下跌 0.36%，達 30.71 美元。

AT&T 於週二 (16 日) 表示，由於受疫情影響，造成更多客戶選擇在網上購物，因此，該公司計畫關閉 250 家門市，這也將影響約 1300 個零售職位。此外，AT&T 亦表示，將在未來幾週，在全美裁員超過 3400 個技術與行政職務。

AT&T 負債超過 1600 億美元，規模在非金融公司中數一數二，並且承受著出售資產和降低成本的壓力。執行長 Randall Stephenson 去年 10 月已提出，將在兩年內大幅削減成本。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月新屋開工年化總數 (萬戶) 報 97.4，預估 110，前值 89.1

美國 5 月新屋開工年化月增率報 4.3%，預估 23.5%，前值 -30.2%

美國 5 月營建許可總數 (萬戶) 報 122，預估 126，前值 107.4

美國 5 月營建許可月增率報 14.4%，預估 18.2%，前值 -20.8%

美國新屋開工年化總數 (圖：Trading Economics)

華爾街分析：

法國農業信貸策略師 Xavier Chapard 表示，目前全球股市主要受兩個因素影響，一方面，部份地區疫情的升溫導致投資人不安情緒加深，但另一方面，近期公布的總經數據皆呈現好轉跡象，顯示最壞的時期已經過去。而聯準會的政策方向，也由避免市場崩盤的緊急措施，轉向為支持經濟快速復甦的刺激政策。

Leuthold Group 策略師 Jim Paulsen 表示，受惠於聯準會及白宮的刺激政策，控制了股市持續下跌的風險，儘管對於第二波疫情的擔憂導致美股於先前大跌 7%，但隨後馬上受到刺激政策的支撐，帶動了美股反彈上揚。