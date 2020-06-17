台股站穩11500點 7指數領先站上歷史新高

受新冠肺炎疫情影響，台股從 1 月初的 12090 點高點重挫，一度跳水摜破 9000 點跌破 10 年線，隨著股市回升站穩 11500 點，台灣指數公司編制的 7 檔指數則領先站上歷史新高。

台股今年農曆新年封關前指數一度攻上「萬二」，但受疫情升溫拖累台股跟著國際股市跳水，一度摔落 9000 點以下，隨著股市回穩台股站穩 11500 點後，部分指數包括「中小型 A 級動能 50 報酬指數」、「中小型公司治理報酬指數」、「中小型精選 50 報酬指數」等 3 檔中小型股指數；「特選世代行動通訊報酬指數」、「台灣 5G 報酬指數」2 檔產業主題型指數，及以價值因子投資方法設計的「價值投資報酬指數」、以近期初次上市上櫃 IPO 股票所編製的「台灣 IPO 報酬指數」。

台灣指數公司表示，中小指數表現上，「中小型公司治理報酬指數」近一年報酬 (22.06%) 及殖利率 (5.76%) 表現均超越大盤 (14.04%、5.02%) 與中小型 300 報酬指數 (16.38%、4.77%)。

「中小 A 級動能 50 報酬指數」投資策略期以系統性規則實現動能因子投資，建構具成長趨勢的成分股組合，目前已有富邦臺灣中小 ETF 追蹤該指數。

因子投資指數方面，「價值投資報酬指數」截至 5 月底止，指數年化殖利率約 8.03%，表現相對突出。

根據國際機構 Style Analytics 研究，從月均報酬之相關係數觀察，新冠肺炎疫情與 2008 年全球金融危機市場下跌時較相似，參考全球金融危機時市場復甦時的表現，殖利率與價值因子之月均報酬表現較其它因子佳。