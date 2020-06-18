〈陸股盤後〉上海陸家嘴論壇開幕 上證反轉收高

美股出現回檔，週四 (18 日) A 股三大指數以平低盤開出後震盪下滑，不過在上海陸家嘴論壇開幕，中國人行、證監會、銀保監會等重量級財金官員一一喊話表態支持中國經濟發展、資本市場將更開放、上海將試辦人民幣自由兌換等利多下，成功帶動指數由黑翻紅。

不過成交量能仍維持在人民幣 7 千多億元，尚不足形成攻擊量，漲幅也不明顯。同時，近期大漲的生技醫療類股今日回檔，前期大漲的相關個股多數呈現跌停，而資金轉往煤炭、鋼鐵、消費電子、半導體、5G 等類股，顯示出 A 股類股輪動仍快速。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

盤面上，煤炭、鋼鐵、電信、電子零組件等類股漲幅較大，醫療、製藥、軍工等類股逆勢收黑。

截至收盤，上證綜指收盤上漲 0.12%，收報 2939.32 點；深證成指上漲 0.65%，收報 11494.55 點；創業板指上漲 0.09%，收報 2266.03 點。週四 (18 日) 滬深兩市成交金額達人民幣 7586 億元，較前一個交易日上升約 3%。

北向資金進出方面，週四 (18 日) 北向資金共買超人民幣 49.56 億元，其中，滬股通買超人民幣 30.11 億元，深股通買超人民幣 19.45 億元。

產業消息

中國國務院要求銀行業讓利人民幣 1.5 兆元，以支持後疫情時代中國經濟能順利成長，利空消息拖累銀行股走勢，也成為限制大盤漲幅的因素之一，工行下滑 1.3%、寧波銀行下跌 1.2%、招行下跌 0.9%、平安銀行下跌 0.7%。

中興通訊表示，目前 7 奈米晶片已達到量產規模，並投入到全球 5G 設備中，5 奈米晶片則正在技術導入階段。此外，美國總統川普在接受訪問時強調，自己主導放鬆對中興管制的決定。中興股價應聲大漲 6.6%，而其餘 5G 概念普遍走揚，大唐電信、新易盛、中通國脈均呈現漲停。

發改委擬計劃改善鋼鐵產能置換辦法，鋼鐵類股走揚，重慶鋼鐵、西寧特鋼漲停，山東鋼鐵大漲 5.2%。

法人觀點

摩根士丹利表示，相比 2008 年金融危機之後全球經濟的 U 型走勢，這一次肺炎疫情衝擊會使未來全球經濟出現 V 型反轉的軌跡。而今年中國將成為世界主要經濟體當中少數能出現 GDP 正成長的國家，預估在今年第四季中國經濟基本上可恢復到疫情暴發前的水準。

中國廣發證券表示，目前市場長線資金正在尋找合理切入股市的時機點，投資人資產配置將尋找產業復甦情況相對明確的類股群，且估值合理。建議投資人可尋三大方向找尋投資機會，一是民生消費需求；二是出口需求；三是生產供應復甦常態的產業。