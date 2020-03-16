台灣大攜亞太電合作 NCC：已收到雙方5G事業計畫書

亞太電 (3682-TW) 在 5G 頻譜競標中，捨棄黃金頻段 3.5GHz，未來合作對象也備受矚目，市場傳，台灣大 (3045-TW) 同意亞太電以轉借方式使用 5G 頻譜，若雙方順利合作，將成為國內首宗 5G 電信合作案，對此，NCC 主任秘書蕭祈宏今 (16) 日表示，亞太電上週五遞交事業計畫書，雖然尚未得知詳細內容，不過電信管理法 7 月上路，鼓勵業者三共 (共頻、共網、共建) 合作。

蕭祈宏指出，電信管理法預計今年 7 月上路，電信業者可依據規範進行三共，除共建已開始實行，也讓未得標頻譜的業者，能和其他得標電信商共網、共頻，跟過去法規相比，合作更具彈性。

蕭祈宏表示，電信商可在 5G 事業計畫書中，先提三共方向，待電信管理法上路後，便可申請共頻，目前亞太電已在上周遞交事業計畫書，不過尚未了解詳細內容，台灣大與亞太電在 4G 時期，已有借用網路的經驗，對未來 5G 合作案，NCC 持鼓勵態度。

5G 頻譜競標歷經 27 天才結束，五家電信業者僵持不下的黃金頻段 3.5GHz，最終因亞太電退出第一階段競標結束，外界原推測，在 3.5GHz 頻段中，台灣大與亞太電分別各取得 60MHz、20MHz 頻寬，最終亞太電退出黃金頻段，並以 4.12 億元，取得 28GHz 頻段共 400MHz 頻寬。

亞太電表示，政府政策和法規均支持並鼓勵業者網路合作，因此，將積極與得標業者洽談合作，以共同建設一條 5G 高速網路為目標，未來重點發展是在高速網路上的各種加值服務應用，同時將持續在 B2C 和 B2B 領域進行規劃與開發。