亞太電總座談5G 頻寬與網速非絕對正比

亞太電 (3682-TW) 總經理黃南仁今 (6) 日表示，隨著台灣 5G 即將開台，擁有大頻寬的業者，理論上可提供用戶較快的上網速度頻寬，但網速快慢與基地台使用人數有關，若基站密度不足、使用人數又多，再多的頻寬也無法解決網路塞車問題，5G 極速體驗恐淪為空談。

黃南仁解釋，頻譜是通訊技術應用的重要基礎，指能使用該頻譜的最大頻帶寬度，理論上頻寬越大，資料傳輸率愈快，但非唯一要件，還包括基地台數量、基站佈點位置、基地台建設策略、單一基地台使用人數、終端設備規格等，才是影響上網品質、用戶體驗的關鍵。

黃南仁舉例，從韓國電信商發展 5G 狀況來看，韓國每家業者至少擁有 80MHz 以上大頻寬，開台後也打出「5G 比 4G 快 100 倍」的口號，不過實際網速只達到 5G 標準理論值的 0.3-0.5，兩者有高度落差，也可看出「頻寬」大小與「網速」快慢並非成絕對正比。

黃南仁認為，消費者在意 5G 有三大要素，包括覆蓋率、資費價格及 4G 的差異性，其中，高達 8 成消費者最常使用行動上網的地點在室內，因此室內網路覆蓋率相當重要，加上 5G 頻段屬中高頻，穿透力差、覆蓋範圍較小，穩定的網路涵蓋品質，比侷限在特定熱點重要，否則 60MHz、80MHz、90MHz 的頻寬只是數字，並非一般用戶在 5G 初期最想要的差異性。