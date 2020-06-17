鈊象今年樂觀 下半年可望優於上半年

鈊象 (3293-TW) 今 (17) 日召開股東會，董事長李柯柱表示，樂觀看待今年營運表現，下半年可望優於上半年。總經理江順成則認為，公司在網路行動棋牌類及老虎機類型遊戲上，仍有很大成長空間，將驅動未來 3 至 5 年營運成長。

李柯柱表示，今年 1 至 5 月營收達 31.7 億元，毛利率也提升至 96%，每股稅前盈餘共 22 元，均創歷史新高，將持續深耕所有產品線、更多市場，對今年營收與營運樂觀看待，下半年營運可望優於上半年。

總經理江順成指出，網路行動遊戲方面，過去花許多心力調整產品線，去年調整效益顯現，帶動營收大幅成長、獲利也倍增，未來在網路行動遊戲上，將持續創造、維持市場優勢，並專注棋牌類、老虎機遊戲，人力也會增加至少 100 人以上，投入開發與營運更多遊戲與平台。

江順成認為，舊有遊戲與平台有成長空間，但針對新遊戲也不斷測試，未來 3 至 5 年，網路行動棋牌類及老虎機類型遊戲，公司仍有很大成長空間，未來幾年成長沒有問題。

不過，江順成也說，今年上半年受到疫情影響，商用機台營收較去年減少 5 成，受到全球防疫措施持續影響，未來幾個月也不會太好，待疫情趨緩後，商用機台成長力道可望更強勁。

鈊象近來積極佈局東南亞市場，目前台灣、中國、東南亞市場營收占比相近，也已打入歐美市場，但營收占比仍不高，李柯柱預期，今年各區域營運可望同步成長。