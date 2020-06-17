〈光電技術藍圖〉台有完整產業鏈 估5年後成本能與OLED、LCD競爭

台灣 Micro LED 產業聯誼會 (TMSIG) 今 (17) 日舉辦 Micro LED 技術路線圖發布會暨產業聯誼會，錼創執行長李允立表示，台灣具備完整光電產業鏈，看好今年是 MicroLED 元年，而技術發展關鍵仍是成本與商品化，估未來 5 年內成本將下降 95%，到 2025 年有機會從高階市場打入中低階市場，與 LCD、OLED 競爭。

他也表示，新興技術將在今年起陸續發酵，面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 高層同樣也看好未來 MicroLED 發展。

群創總經理楊柱祥表示，台廠未大幅投資 OLED 技術，反而轉向發展 MiniLED、MicroLED，預期 MicroLED 將是未來產業契機，台灣具備半導體、IC 設計、封裝等產業優勢，有機會在產業競爭中掌握先機，以群創為例，已打進液晶天線、國家航太產業供應鏈中。

友達技術長廖唯倫指出，MicroLED 是產業發展方向，包含索尼、三星都在近年推出產品，但目前仍鎖定高階產品，接下來產業仍需克服生產良率、商品化、生態圈、成本問題，友達則在今年 4 月宣布與錼創合作開發 MicroLED 產品。

光電協進會 (PIDA) 今日除邀請群創、友達與錼創，也邀請經濟部工業局、隆達 (3698-TW)、工研院、交通大學等產官學界，對台灣 MicroLED 產業進行交流，並發布技術路線圖，也呼應行政院日前通過的台灣顯示科技與應用行動計畫，規劃在未來 5 年內投入 177 億元，建構 2030 年智慧生活。