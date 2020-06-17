授權收入穩定貢獻 華研今年營運可望維持成長

華研音樂 (8446-TW) 今 (17) 日召開股東會，董事長呂燕清表示，將持續透過流行音樂核心事業與經紀資源，整合圖文創作與運動娛樂，創豐富多元營收，且授權收入穩定貢獻，即便今年面對肺炎疫情的嚴峻考驗，仍能維持營運成長。

呂燕清表示，隨著數位串流平台與版權觀念逐漸成熟，擁有音樂影視 IP 的內容產業，在數位化浪潮下，重拾創作價值，華研音樂也順利轉型，善用公司擁有的 2000 首歌曲版權授權，並持續創作優質音樂，豐富公司歌曲著作權。

呂燕清指出，今年第 1 季適逢淡季，加上新冠肺炎疫情限制大型公開活動，使授權收入比重提高至 72％，演藝經紀收入比重則降為 26％，第 2 季疫情限制藝人公開活動的影響更大，也造成營收表現波動較大。

呂燕清表示，雖然前 5 月營收年減 14.5%，但本業獲利仍較去年同期成長 13%，顯示面對疫情的不確定性，營運績效仍相當穩定。

華研旗下歌手今年將持續發表新作，包括動力火車、閻奕格、Karencici、郁可唯、李友廷、林宥嘉等人都將發行新專輯，公司也持續與電視電影製作單位合作，發揮製作影視歌曲強項，擴大公司曲庫，增加授權收入。

此外，也將舉辦大型演出活動、積極拓展海外市場、規劃文創作者圖文授權長期經營等業務，並投資戲劇《做工的人》，強化影視音合作，創造綜效。

另一方面，華研音樂與大慕影藝的策略結盟進展順利，繼雙方在《我們與惡的距離》合作原聲帶後，華研進一步投資大慕影藝，製作發行《做工的人》原聲帶外，並首度結合旗下插畫家馬來貘，聯名推出《做工的貘》LINE 貼圖，再創跨界合作另一波高峰，也為公司授權收入再添一筆貢獻。