全家自有Fami錢包開通信用卡儲值 估使用人數將倍增

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (17) 日表示，非現金支付已逐漸成為消費者生活行為之一，為強化零接觸支付，即日起 Fami 錢包再開通線上消費付款、信用卡儲值功能，預估今年使用 My FamiPay、Fami 錢包的人數將倍增，而非現金使用率成長可望上看 25%。

全家指出，今年上半年比起去年同期，消費者透過非現金支付作為結帳工具的使用次數成長 30%，即使目前疫情趨緩，使用次數仍持續成長。

據資策會調查 2019 年民眾曾使用的前 5 大行動支付，全家自有支付工具 My FamiPay 名列第 5 名，也是通路自有品牌首度擠進前 5 大。

全家便利商店 E-Retail 事業部部長王啟丞說明，全家積極發展非現金支付政策，現已有 28 種非現金支付，平均每月使用超過 600 萬次、平均支付金額高於現金支付客單價 4 倍，其中，全家自有的支付工具 My FamiPay、Fami 錢包，累積使用人數已超過 100 萬人。

全家進一步表示，Fami 錢包已成為全家非現金支付最常使用的前 3 名，平均儲值金額為 50 元以下、支付金額在百元以下，在民眾逐漸養成消費找零轉儲並作為小額支付的習慣下，此次針對不想綁卡的消費族群，再提升消費支付體驗，今日起再新增 Fami 錢包線上消費付款、8 家信用卡儲值功能，單一帳戶最高可儲值 5000 元。