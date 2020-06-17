〈特力股東會〉零售擁二大動能 將擴大開特力屋社區小店

連鎖居家品牌貿易商特力 (2908-TW) 今 (17) 日召開股東常會，特力集團總裁何湯雄表示，台灣零售事業體雖面臨大環境嚴峻挑戰，仍將積極發展特力屋的社區小店，藉此深耕在地客群，並持續強化在電商市場布局，目標今年網購業績可再成長 20%，緩和實體店受到的影響。

對於台灣的零售事業體，何湯雄認為，特力面臨整體大環境不佳的嚴峻挑戰，因此，正積極強化線上線下全通路整合、拓展線上銷售，並在門店導入新零售科技，並將快速發展特力屋的 100 坪左右的社區小店，原年初目標是全年一口氣從 10 家開至 30 店，但受到疫情影響先下修部分預期，估將新增 5-10 家。

而去年和樂自有品牌營收占比已超過 40%，特力目標，3 年內和樂台灣自有品牌占比提高至 45%，特力屋則提高至 25%。

在成功建立新零售模式後，特力家購物網銷售業績不斷成長，去年營業額超越 10 億元，年增達 18.5%，特力營運長何采容進一步表示，目標全年台灣零售的網購業績達 20% 成長。

而在中國，特力僅保留較賺錢的上海店 1 家，預計明年 4 月租約到期後關店，何湯雄說「很幸運去年就把中國事業體處分掉，否則這次遇上疫情會虧損更大」。

另外，何湯雄也指出，特力貿易事業仍是主要成長動能，採購代理事業是近年成長最快的業務之一，未來成長趨勢不變，其中，去年對北美大客戶 HD Supply 的出貨量年增 7.5%。

面對國際情勢多變的衝擊，特力將持續落實深化南進供應鏈，實行採購地區的多元布局、興建北美第二倉庫，以因應貿易事業發展的需求。