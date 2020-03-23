華研去年純益與EPS同寫新猷 擬配息9元 殖利率9.9%

華研音樂 (8446-TW) 今 (23) 日公告去年財報，稅後純益 5.4 億元，年增 13.1%，每股純益 10.22 元，純益與 EPS 雙寫新高。董事會並決議通過去年下半年盈餘分派案，每股擬配息 4.5 元，等同全年共配息 9 元，現金殖利率高達 9.9%。

華研去年第 4 季營收 4 億元，季增 3.1%，年減 6.32%，毛利率 60.75%，季減 4.08 個百分點，年增 3.03 個百分點，營益率 39.17%，季增 3.11 個百分點，年增 4.21 個百分點；稅後純益 1.31 億元，季增 2.4%，年增 4.8%，每股純益 2.49 元。

華研去年營收 15 億元，年減 11.6%，毛利率 64.2%，年增 10.5 個百分點，營益率 40.15%，年增 9.97 個百分點；稅後純益 5.4 億元，年增 13.1%，每股純益 10.22 元。

華研去年授權收入營收占比攀升至 62.5%，其次為演藝經紀收入 37.0％，實體收入 0.5%。去年雖因 S.H.E 未續約，使整體營收規模縮減，不過，佈局授權業務效益漸顯，營收占比由 2017 年的 24.5%，攀升至去年的 62.5%，在授權業務營收持續增溫下，加上毛利率表現較佳，產品組合有利，帶動獲利優於 2018 年。

華研表示，今年以來，新冠肺炎疫情嚴峻，藝人公開活動被迫延期，但代言與版權收入穩定，降低疫情對公司營收的影響程度。在疫情緩解明朗化前，先調整工作順序，將不受環境限制的事前錄音、MV、廣告拍攝等提前進行，以利日後公開活動恢復後，藝人得以全力衝刺，彌補疫情期間的空窗。

華研董事會並通過去年下半年盈餘分派案，每股擬配發 4.5 元現金股利，合計去年共配發 9 元現金股利，配發率 88%，以今日收盤價 90.5 元計算，現金殖利率高達 9.9%。