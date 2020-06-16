位居市中心的公園宅重劃區   中路成桃園首購心中第一名

中路重劃區公園多、以純住宅聚落為主，加上地段位於市中心，深受自住客喜愛。（圖 / 翻攝 GOOGLEMAP）

中路重劃區堪稱桃園市最火熱的首購、首換重劃區，以代銷起家的圓石灘廣告，近期更是幾乎將接案重心放在該區，圓石灘廣告專案副理吳炎峰表示，中路地段鄰近 3 字頭房價的桃園火車站、中正藝文特區等生活圈，在比價效應下，讓中路一推案就站穩 25 萬元單價，成為桃園市首購族心中買屋首選第一名，買氣甚至不受疫情影響。

吳炎峰進一步表示，桃園以工業立城，火車站、藝文特區、南崁等地住宅建地相對少，交通建設、公園綠地更缺乏，中路重劃區擁有 121 公頃面積，且鄰近國道 2 號南桃園交流道，公園綠地多等優勢，是房價不墜的保值主因。3 年前房價最高時曾到達 32 萬元以上，歷經房市盤整、目前下修至 25～28 萬元，跌幅達 1 成後已築底，成交行情維持平盤；但他也認為隨著建設逐步到位，中路 3 年內房價一定會站上 3 字頭。

圓石灘廣告看好中路、針對首購、首換接案，包括「晴悅」、「水秀逸軒」、「唯樂之丘」、「5 號花園」、「園朗」與「軒朗」、透天別墅「謙苑」，更有少見的大坪數住宅案「京澄無為」。

對於買房，吳炎峰認為，多數桃園人還是希望住在桃園市區內，700 萬內的 2 房小宅、1300 萬內的 3 房首購、首換兩者需求最強。中路價位便符合這樣的需求； 一戶 20 坪左右的 2 房，只要自備 150 萬內，居住 5 至 8 年後增值 10 至 15％左右，對於小資族來說是相對划算的投資。以「唯樂之丘」為例，就針對自用首購客，主力 19 至 25 坪 2 房，周邊中興國中、文山國小學區內，推出 5 年防水保固，含車位總價 628 萬元起，含車位 32 坪、3 房 948 萬，訴求同區段最低價。

他分析，即使在新冠肺炎疫情干擾下，僅有來人下降 2 成，但實際成交數字並無影響，「過年後 2 至 3 月、消費者態度觀望，不過 4 月成交就恢復正常。如今周來人 40 至 50 組，看屋與買房比例約 15 比 1，當中 8 成為區域客。」