受美旅遊禁令影響 波音737 MAX歐洲復飛恐延後

波音 (BA-US) 於日前表示，計劃在 6 月底前為 737 Max 客機重新進行認證飛行測試，並在獲得美國聯邦航空總署 (FAA) 批准後復飛，但是歐洲航空安全局 (EASA) 週二 (16 日) 表示，因為疫情導致 737 MAX 系統更新檢查延後，故 737 MAX 復飛時間也將被迫延後。

737 MAX 在去年發生了兩起空難事故後，於今年 3 月被迫停飛，儘管波音對於 737MAX 的復飛相當積極，但復飛時程卻仍一再推遲。

歐洲航空安全局 (EASA) 的發言人 Janet Northcote 週二 (16 日) 表示，計畫在等待 FAA 完成 737 MAX 檢查後，EASA 才會開始進行檢查程序，但 EASA 表示，目前尚未完成針對 MAX 系統更新的檢查，但是，受到美國旅遊禁令的影響，使得該機構監管人員無法入境美國，並導致 737 MAX 的檢查時程被迫延後。

為了防止新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，美國政府自 3 月份開始下令禁止歐洲旅客入境。Agency Partners 的分析師 Nick Cunningham 表示，旅遊禁令導致 EASA 及其他國家監管機構的檢查人員無法入境，預期將延後 737 MAX 於北美以外國家的復飛時程。

Cunningham 指出，對於波音而言最大的問題，是須對於 800 架的停飛客機進行修復及更新，預期將耗費較長時間。此外，在各家航空公司取消了多筆 737 MAX 訂單之後，波音是否能恢復交貨量，也是個相當大的挑戰。

為了補償客戶的損失、維持供應商周轉、並恢復 737 MAX 的生產，波音預計將花費近 200 億美元。由於 737 MAX 佔了公司營收來源相當大的比重，因此，該機型的復飛是目前波音最重要的目標。

於台北時間週二 (16 日) 晚上 10 時許，波音股價上漲 8.42%，報每股 207.08 美元。

波音股價日 k 線圖

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