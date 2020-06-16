車用、消費性與通訊需求衰退 今年半導體不含記憶體產值估年減1.3%

研調機構 TrendForce 旗下拓墣產業研究院指出，受肺炎疫情影響，半導體終端應用市場需求出現變化，消費性、車用與通訊方面衰退機率偏高，而電腦運算、工業則較有成長契機，整體半導體業下半年營收成長幅度恐不如上半年，估今年全球半導體產值 (不含記憶體) 約為 3019 億美元，較去年衰退 1.3%。

從終端市場需求來看，伺服器、工作站、商用筆電與 Chromebook 等相關晶片需求增加，支撐電腦運算與工業等半導體元件維持成長；智慧型手機衰退同時影響通訊及消費類元件需求；汽車銷售衰退直接影響車用元件需求。

由於汽車、消費性與通訊三類應用占比加總超過 5 成，因而對今年全球半導體產業影響較大；考量下半年市場需求狀況，仍取決於疫情受控情形與商業活動恢復進度，目前對後勢看法趨於審慎保守。

而在供應端方面，IDM 業者在疫情初期因停工與物流問題影響，生產與出貨表現普遍衰退；加上許多業者在車用半導體布局廣泛，上半年受汽車銷售大幅度下滑影響較深。考量目前商業活動復甦時間不明確，IDM 業者 2020 下半年銷售狀況要能回填上半年損失的難度較高，對主要 IDM 業者今年整體表現保守看待。

IC 設計與晶圓代工業者部分，今年表現估將優於 IDM 業者。由於晶圓代工在晶片生產過程中，受疫情影響相對較小，且產品組合廣泛，較能對應通路商與終端組裝廠拉貨需求；加上 IC 設計廠在調整晶片規格以擴大對應消費層面變化時，較有彈性，也能滿足疫情催生的需求，因此普遍對業者成長趨勢態度正面。

拓墣產業研究院指出，今年下半年市場需求仍有許多不穩定因素，主要觀察點為目前的拉貨強勁動能是否延續，如疫情衍生的遠距教學與工作，屬於階段性措施，進入下半年後應將部分解除，使相關晶片需求拉貨力道趨緩。

拓墣產業研究院預估，第 3 季與第 4 季需求連貫性可能不強，第 3 季需求放緩程度及客戶庫存水位調整狀況，是重要的判斷指標，第 4 季節慶購物效應則需視商業活動復甦情況而定；如此一來，旺季效應發酵力道將有所改變，影響半導體供應鏈下半年整體生產進度與庫存調整狀況，進而導致下半年營收成長幅度可能不如上半年。