外資終結連10買 狙擊面板雙虎、金融股、棄息台積電

台股今 (15) 日大跌 123.68 點，收在 11306.26 點，外資終結連 10 買、轉為賣超 156.27 億元，自營商賣超 24.98 億元，只有投信反而由賣轉為買超 12.21 億元，三大法人合計賣超 169.05 億元。從外資操作中發現，外資大舉從面板雙虎與金融股身上提款，並對台積電棄息終止連 10 買。。

外資買超前 10 名，元大台灣 50 反 1 獲買超 32264 張，為唯一買超張數破萬張個股，其餘依序為：晶電、力山、金像電、國巨、全台、廣達、元大 S＆P 黃金正 2、旺宏、中電。

外資賣超前 10 名為：富邦 VIX 遭賣 32937 張、群創 25604 張、友達 20225 張、元大金 17696 張、聯電 17670 張、中信金 17083 張、元大滬深 300 正 2 遭賣 15332 張、玉山金 12841 張、永豐金 12275 張、中鋼 11330 張。

不只賣超的前 10 名中，金控股就包辦了 4 檔，外資在第 11-20 名也密集狙擊金融股，包括台企銀、第一金、合庫金、新光金、華南金、台新金等 6 檔。

此外，值得留意的是，即將於 18 日除息的台積電，外資棄息賣超 6463 張，終止連十買，摜壓台積電今天下跌 6.5 元，以 309.5 元作收，單日市值縮水 1685.47 億元、降至 8 兆 254.58 億元。

投信買超前 10 名為：鎧勝 - KY、緯創、南電、英業達、兆豐金、華通、正隆、台塑、美利達、中信金。

投信賣超前 10 名：金像電、群益證、第一金、國產、景碩、神達、建準、南亞科、新纖、可成。

自營商買超前 10 名中，富邦 VIX 獲加碼 34839 張，外資倒貨的富邦 VIX 籌碼悉數流到自營商手中；其餘依序為：富邦印度正 2、元大高股息、元大 S＆P 黃金正 2、國泰臺灣加權反 1、聯強、元大金、富邦 NASDAQ 反 1、宏達電、神隆。

自營商賣超前 10 名中，元大台灣 50 反 1 遭賣 41773 張、元大滬深 300 正 2 遭賣 17570 張，其餘依序為：元大台灣 50、國泰美國道瓊正 2、群創、國泰股利精選 30、友達、燿華、富邦上証正 2、義隆。

整體來說，在疫情二次爆發疑慮下，台積電等電子權值領跌下殺，外資雖然在現貨大舉賣超 156 億，但是在期貨淨多單增加 1833 口、至 36970 口，籌碼呈現多空拉鋸，短線台股不排除再測試區間底部支撐位置。