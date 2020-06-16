【日盛投顧】月線為多方力守防線

◆盤勢分析

1. 大盤自 12,197 點拉回修正至 8,523 點共修正 3,674 點，反攻至 06/11 高點 11,711 點反彈 3248 點反彈比率為 0.884。FED 宣布將於 6/16 開始透過二級市場公司信貸工具 (SMCCF) 購買個別企業的公司債，加碼刺激經濟復甦，拉動週一美股反彈，週二台股開高走高震盪，最高點 11,542 點未創波段高但收復 5 日線 (11,501 點)、10 日線(11,494 點)，最低點 11,380 點守穩月線(11,232 點)、半年線(11,074 點)、年線(11,044 點) 及季線 (10,618 點)，終場指數上漲 205.38 點，漲幅 1.82%，收在 11,511.64 點，成交金額為 1,809.70 億元，小於 5 日均量(1,981 億元) 及 20 日均量(1,861 億元)。三大法人合計買超 199.95 億元：外資買超 184.93 億元、投信買超 6.98 億元、自營商買超 8.05 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭延續。

(2)、均線：支撐為 11,000 點至 11,200 點，壓力為 11,600 點至 11,771 點。

(3)、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值 (55) 大於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數漲幅 2.09%，收在 154.57 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 149 點附近，壓力為 157 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值 (65) 大於 50，短線偏多整理。

4. 台股選股方向可留意 5 月營收優、下半年展望佳、5G、半導體、PCB、NB / 伺服器、高殖利率、解封受惠股等。

PCB、半導體、5G、遊戲、運動風、生技為短線盤面主流

1.PCB：ABF 基板需求強勁，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用。

2. 半導體：2330 台積電成國際戰略公司，帶動廠務、設備、檢測 2404 漢唐、6196 帆宣、3680 家登、6532 瑞耘、6510 精測、3289 宜特等將因先進製程而迎來商機。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱、8016 矽創、6415 矽力 - KY、2458 義隆、6679 鈺太、6531 愛普等。

3.5G：全球拚 5G 商轉，相關個股如光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，5G 相關通訊元件 6271 同欣電、3152 璟德 2020 年迎新商機，6146 耕興 5G 測試訂單開始攀升。

4. 遊戲：暑假將至，5478 智冠、3687 歐買尬、6180 橘子、3083 網龍將迎來旺季。

5. 運動風：各國陸續解封，運動商機再起，可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山、健身房 8462 柏文、製鞋 9910 豐泰、9802 鈺齊 - KY、電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、8933 愛地雅、5306 桂盟、高爾夫球 8928 鉅明、6670 復盛應用等。

6. 生技：4128 中天生技旗下 4743 合一生技糖尿病足慢性潰瘍新藥 ON101 的多國多中心三期臨床試驗第二期分析結果解盲通過，同族群可留意包括新藥 1752 南光、3176 基亞、1760 寶齡富錦、1795 美時、4130 健亞、原料藥 4119 旭富、1762 中化生、醫材 4107 邦特、保健食品 1707 葡萄王、醫美 4137 麗豐 - KY 等。