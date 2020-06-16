【馮冠華專欄】美股急跌後回升 恆指有望重返24000點以上

6 月 16 日推介 - 網易（9999）

1）上日港股市況總結：恆指週一繼續受壓，指數以 23991 點開出，下跌 310 點，之後跌幅曾收窄至 58 點，高見 24243 點。午後道指期貨跌幅大幅擴大，恆指也跟隨急跌，最差時跌幅高達 616 點，低見 23685 點，最終以 23777 點收盤，下跌 524 點。成交金額按日上升約 11% 至 1280 億。港股通南下維持淨流入，金額上升至約港幣 23 億。滬深股通北向連續兩天淨流出，金額上升至約人民幣 41 億。5 藍籌 1 升 48 跌 1 持平。

板塊方面，Saas 及部份醫藥股表現較好而已。做空方面，比率微降至 14.2%。牛熊證街貨最新比例為 41:59，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 66:34。重貨區方面，熊證維持在 24350-24399，牛證則有兩個，分別在 23600-23649 及 23350-23399。恆指夜期報 24093 點，上升 391 點，高水 316 點。港股 ADR 上升 273 點，相當於恆指 24049 點。

簡評：道指期貨昨天在亞洲盤前已下跌逾三百點，但恆指及上證昨天早上的走勢並非太差，兩者在午結時均比開盤時好；某程度上，北京疫情在上週轉差，以及昨天早上出台遜於預期的中國 5 月份工業增加值及固投數據，並沒有令中港股市受太大壓力。可是，午後道指期貨急跌，更曾一度下瀉逾九百點，中港股市也被拖累，恆指借勢跌穿牛證重貨區 23700-23749，23777 點收盤亦失守多條移動平均線，另外，上證也守不住 2900 點並錄四連跌。再看港股的指標，包括做空比率及南下資金淨流入均沒有轉差，但恆指現價仍貼近牛證重貨區，氣氛不佳下再屠牛風險不可不防。

至於道指期貨的急跌，市場的解說又是和中美疫情有關。疫情若真的有第二波，當然對股市有無比的殺傷力；而筆者不明白的，是疫情第二波的威脅，市場應在昨天上午已早知悉，為何要留待下午才急跌？港股收盤後道指期貨的跌幅又曾大幅收窄至少於五百點，美股早段急跌逾七百點後又曾收窄跌幅至不足三百點，恆指期貨也不跌反升。這樣的狀況，筆者完全看不透後市方向，估計亦會極其波動。

板塊的走勢上，Saas 股，包括微盟（2013）、金蝶（268）、金山軟件（3888）甚至創業板的中國有贊 （8083）全逆市造好，應驗了板塊是疫情受惠股的假設，而昨天微跌的雲計算 ETF (2826) 可能是不錯的追落後對象。上週五的強勢股港交所（388）和美團點評（3690），昨天也敵不過弱市而被拖下，若市況回穩，筆者仍相信兩者均有條件再創新高。

盤後看到的公司消息也多是負面，太古（19）及其下的公司發盈警應是市場意料之內，騰訊（700）主席的減持亦可能會令市場氣氛進一步變差。內地餐飲股昨天普跌，雖然筆者認為是被借勢調整，但像頤海（1579）、海底撈（6862）及九毛九（9922）等的估值也絕不平宜，投機炒底雖注意風控。最後，今天推介挑選網易（9999），其海外市場收入增長空間應未被市場反映，剛公佈和華納兄弟互娛的合作也惹憧憬（見點 3），股價昨天回調至接近招股價，現價已可作中長期投資進場。

2）美股上日市況總結：美股三大指數急跌後回升，當中道指曾下跌逾 700 點，最終上升 158 點或 0.62%，標指及納指則分別上升 0.83% 及 1.43%。十年期債息上升至 0.72%。美滙指數回落至 96.62。紐約期油微升至 37.13 美元。恐慌指數 VIX 回落至 34.4。黃金回落至 1727.2 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報、東方日報等）：騰訊（0700）主席馬化騰申報，在 6 月 9 日至 12 日共 4 個交易日，減持騰訊 0.1% 股權，持股水平降至 8.42%，共減持 964.78 萬股，套現 42.70 億元。每股平均減持造價為 442.57 元。在此之前，他曾於今年 1 月中旬連續 4 日減持騰訊 0.05%，共 500 萬股，套現 19.96 億元。在短短大半年，他共減持騰訊 0.15%，套現共 62.03 億元。

太古（00019）就集團旗下若干公司於今年上半年的財務表現提供進一步資料。公布談及集團的海洋業務，稱今年的石油需求主要因新型冠狀病毒疫情而大幅下跌，而離岸支援業的業務狀況及行業前景大幅下滑，都對太古海洋開發船隊的價值造成顯著影響，因此已就船隊的賬面值進行檢討。經檢討後，預計太古公司於今年上半年的綜合溢利將計入現時估計約 43 億元的減值支出，並預計太古海洋開發將於期內繼續錄得經常性虧損。其中，太古公司持有 82% 股份的太古地產 (01972) 預計，其截至今年 6 月 30 日止六個月的股東應佔溢利將按年大幅減少。

物管股和泓服務 (（06093）公布，按每股配售價 1.28 元，配售最多 8000 萬股新股，集資 1.02 億元。配售股份佔擴大後已發行股本約 16.67%。配售價較該股昨天收報 1.33 元，折讓 3.76%。

網易（09999）將與華納兄弟互娛（Warner Bros Interactive Entertainment）共同開發新手遊《魔戒：開戰》，以加強其在香港二次上市後的遊戲儲備。網易在聲明中指，已取得《魔戒》的 IP 授權進行遊戲改編。去年網易亦與 Marvel 和 Pokemon Company 進行合作開發新遊戲。網易一名高管層向路透表示，公司希望 3 年內提高海外市場收入，佔其總收入的 30%。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/