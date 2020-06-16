〈台股盤前〉外資終止連十買 維持震盪整理格局

台股昨 (15) 日受到道瓊電子盤重挫影響，台積電領跌下殺，終場大盤下跌 123.68 點，收在 11306.26 點，成交量 1746.58 億元，不過，外資終止連 10 買。法人指出，端午節假期前夕，台股估將持續震盪整理，目前月線、季線均上揚，台股短線雖震盪，但下檔月線應有撐。

市場憂心疫情復燃，加上東北亞情勢緊張，外資昨在台股終止連十買，轉賣超 156 億元，為 5 月 25 日以來單日最多，並大量增持避險 ETF 元大台灣 50 反 1 到 254.88 萬張，創紀錄。

法人指出，外資避險情緒升溫，需持續關注美國總統川普政策動向、台灣央行理監事會議對經濟展望等國內外大事，是台股多空決戰下檔月線 11199 點支撐的關鍵。

中天生技集團總裁路孔明昨率合一生技經營團隊共同宣布，完成旗下糖尿病足慢傷口潰瘍 (DFU) 新藥 ON101 的三期臨床試驗第二期間分析，數據顯示解盲成功，近期將向台灣、美國、中國大陸、歐洲四地申請藥證，合一此次解盲成功，是台灣有史以來唯一，從無到有、自行開發並且解盲成功的全球「重磅藥物」。

友訊股東會完成董事改選，市場派台鋼拿下 3 席董事、3 席獨董，席次過半，友訊經營權之爭正式落幕。台鋼集團會長謝裕民現身，強調友訊要先賺錢，讓股東可以分到股利，也要讓專業經理人可以發揮，並擦亮友訊這塊招牌，成為台灣之光。

玉晶光董事長陳天慶表示，中高階鏡頭仍供不應求，下半年是傳統旺季，目前訂單看來健康、新機認證順利，量也比去年多一些，展望後市，心中審慎，對產業前景未來樂觀，力拚今年營運再寫新猷，惟最大變數仍得觀察新冠肺炎疫情是否影響終端買氣，及美中貿易摩擦情況。

法人指出，外資終止連 10 買，加上近期美股走勢震盪，在端午節連假前夕，台股估將持續震盪整理，若疫情延後的訂單可望在第 3 季回流，多方氣勢才可望轉強；目前月線、季線均為上揚，台股短線雖震盪，但下檔月線應有撐。