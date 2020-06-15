〈台股盤後〉疫情疑慮再起 台積電跳水大跌123點險守11300點

市場擔憂重啟經濟後爆發第 2 波疫情，隨著美股期貨電子盤下挫，亞股今 (15) 日普遍疲軟，尾盤在道瓊電子盤重挫近 700 點，台積電領跌下殺，終場加權指數下跌 123.68 點，收在 11306.26 點，成交量達 1746.58 億元。

蘋概三王中，台積電 18 日將進行除息 2.5 元，今日早盤還在平盤附近維持盤整，但午盤受美股電子盤拖累，股價賣壓湧出，終場以 309.5 元作收、下跌 2.06%；鴻海以 77 元作收、下跌 1.28%；股王大立光以 4120 元作收、下跌 0.48%。台積電領跌之下，其餘權值股也多呈現下挫，友達、南亞科、聯電、和碩、台灣大等都一片綠油油。

金融股也殺尾盤，包括兆豐金、永豐金、玉山金、第一金、中信金、富邦金、京城銀等全數衰尾，摜壓金融指數回測月線。

今天盤面上造紙類股逆勢噴出，為所有類股中最飆的族群，受惠疫情和緩，紙漿需求帶動漿價報價反彈，加上士紙坐擁資產題材，華紙、士紙雙雙飆上漲停，拉抬造紙類股指數最高漲逾 6.4%，創近 3 個半月以來新高。

而疫情有起死回生跡象，生技醫療股再度成為資金追捧對象，中化生、台耀、杏國、易威、展旺、永昕、健亞、合世、醣聯、基亞、益得、逸達、智擎、永日、商之器、優盛多達 16 檔收漲停。

整體來說，Fed 保守看法和第 2 波疫情再起的擔憂，讓美股、亞股等國際股市再度下殺，台股也難逃殺機，今天上檔 10 日線反壓沉重，所幸收盤守住 11300 點大關，目前技術線型月線、季線均為上揚，台股短線雖然震盪，但下檔月線應該有撐。