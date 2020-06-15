台股跌逾百點失守11400點 外資終結連十買 三大法人賣超169億元

市場擔憂疫情捲土重來，引發美股期指重挫，台股今 (15) 日震盪走跌，生技類股再度成為盤面焦點，但隨著權王台積電跌幅擴大，權值股普遍走軟，指數跌幅加重，終場下跌 123 點，失守 11400 點關卡，外資也終結連十買，三大法人合計賣超 169.05 億元。

加權指數終場收在 11306.26 點，下跌 123.68 點或 1.08%，成交值 1746.58 億元。觀察三大法人買賣超情形，外資終結連十買，今日共賣超 156.29 億元；投信則買超 12.21 億元；自營商賣超 24.98 億元，三大法人合計賣超 169.05 億元。

權王台積電 6 月以來獲得外資連十買，但今日股價震盪走跌，終場收在 309.5 元，下跌逾 2%，台積電除息秀本周四 (18 日) 將登場，能否順利填息將牽動台股表現。

其他權值股也表現疲軟，除了國泰金力守在平盤之上；聯發科收平盤；鴻海跌 1.3%；大立光跌 0.5%；面板雙虎友達、群創跌 2-3%；台塑四寶皆在盤下震盪，其中以南亞跌近 2% 最重。

高價股方面同樣呈現回檔，矽力 - KY 及信驊重挫逾 6%、祥碩也大跌 5.1%，高價股新兵昇佳上周一度叩關千元後，今日賣壓沉重，終場下跌 6.7%，收在 905 元。

中天集團與旗下合一生技今日雙雙暫停交易，由於糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥 ON101 三期臨床二次期間分析結果顯著。市場對二次疫情疑慮升溫，生技類股也成為盤面焦點，基亞、中生化、健亞、台耀、普生、永日、醣聯、優盛等多檔強勢亮燈漲停，；生達、神隆、和康生、國光生等漲勢也相當強勁。

除生技類股外，造紙、紡織、電機、資服、化生及化學等類股也相對其他產業強勢。

值得注意的是，富邦 VIX 上周五因恐慌指數飆升，衝出 110 萬張巨量，今日再度吸引買盤湧入，股價大漲逾 10%，來到 7.61 元，終場成交量達 56.5 萬張。