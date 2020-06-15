【日盛投顧】指數留意月線支撐與否

◆盤勢分析

1. 台股未能站回 5 日線 (11，525 點) 以及 10 日線(11，456 點)，盤中跌幅擴大，疫情再掀疑慮，賣壓湧現，指數最終下跌 123.68 點，跌幅 1.08%，收在 11，306.26 點，成交金額為 1，754.99 億元。三大法人合計賣超 169.05 億元，外資賣超 156.27 億元、投信買超 12.22 億元、自營商賣超 24.99 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量縮，整理格局不變，後勢不宜呈現量價背離。

(2)、均線：支撐為月線 (約 11，200 點) 附近，壓力為 11，700 點附近。

(3)、技術指標：KD 交叉向下，整理格局，且留意上週五 (6/12) 空方缺口壓力。

3. 櫃買指數跌幅 0.3%，收在 151.41 點。支撐為月線 (約 149 點) 附近，壓力為 156 點附近，KD 交叉向下，短期均線未能站回，屬整理格局。

4. 觀盤重點：指數在疫情再次出現疑慮下，上方呈現空方缺口壓力，不容小覷，短線上空方缺口不封閉，資金比重不宜超過五成，操作建議採區間來回為主，不宜過度追價，靜待明顯支撐浮現，或封閉缺口再積極布局，短線台股選股方向可留意半導體、車用、內需、NB / 伺服器、生技、高殖利率等。

造紙、生技、工具機、CCL 等抗跌

1. 造紙：紙漿需求帶動漿價報價反彈，中國市場已有漲價現象，帶動相關個股 1903 士紙、1905 華紙、1906 寶隆、1907 永豐餘、1909 榮成等股價漲逾 2%。

2. 生技：二次疫情疑慮再起，加上 4743 合一糖尿病新藥解盲過關，生技類股再度走揚，相關個股如 1789 神隆、4746 台耀、1720 生達、4102 永日、1795 美時、4119 旭富等漲勢凌厲。

3. 工具機：工具機景氣仍未見明朗，先前大幅修正後，呈現短線跌深反彈，個股如 2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1519 華城、1597 直得等股價彈升。

4.CCL：產業可望受惠 5G/AI/HPC 等需求提升，貢獻未來營運表現，相關個股如 6213 聯茂、6274 台燿、2383 台光電等。