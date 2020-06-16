中美新冠確診病例增加 V型復甦恐成神話

投資者巴望著美國經濟快速重啟並返回正常，但部分州新冠確診人數卻持續上升，加上北京疫情復燃，導致一些人重新評估 V 型復甦的可能性。

各種證據多空交錯，中美兩國的經濟數據都見好轉，儘管恐懼與樂觀情緒在股市中不斷激盪，但仔細觀察後便可發現，經濟透露著需要再一輪刺激措施的景象。

德銀亞洲經濟團隊的研究報告指出，隨著疫情受到控制，整體信心大獲振奮，亞洲的工業生產、汽車銷售和房地產銷售均見成長，但這股信心只到目前為止了。

德銀調查發現，雖然省去多數經濟活動的家庭比例穩定下降，但要返回常態還有相當遙遠的距離，旅遊業的光景也是如此。

根據調查，半數以上的中國家庭稱，再過 3 個月以上才會搭船旅遊，而 44% 則對搭飛機旅行敬謝不敏，這意味泰國之類經濟高度仰賴旅遊的國家還要再過一陣子才能復甦。

但另一方面，1/3 受訪家庭稱他們有一個月內汰換電子產品的計畫，多數中國家庭考慮購入新車。

但近期北京疫情復燃，美國部分州感染人數也增加，這可能會使消費者復甦之路更加困難。

DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 認為，大城市或者州的確診人數增加雖然可能導致新一輪防疫居家命令，但更大的衝擊可能是在消費者本身，消費行為可能下降。

以中國為例，北京一處食品市場爆發疫情，導致周遭鄰近地區受到封鎖，TomTom 的擁堵數據顯示，過去一週消費者大幅減少出門次數。

以美國為例，儘管本週末奧蘭多宵禁解除、酒吧重啟，但因確診人數增加，導致週末車流量也下降不少。

Colas 表示，「當地居民對確診率上升做出回應，幾乎是與官方變更重啟方案同步，或甚至更早一步。這表示各地區就算重啟，若 COVID-19 感染人數仍見上升，可能要過幾週，甚至幾個月經濟才能獲得動力。」

牛津經濟研究院 Oren Klachkin 指出，雖然隨著企業重新開放，一直看到一些改善，例如出貨量稍微上升，就業和新訂單也維持穩定，製造業開始好轉，但需求仍非常疲弱，供應鏈持續中斷，且復甦狀況更高度不明確，「更有可能的是，復甦可能分成 2 階段：快速但相當短暫的復甦，接著稍微回檔，發展一場較緩慢但持久的復甦。

不願重返工作崗位可能會減緩反彈速度

凱撒家庭基金會（Kaiser Family Foundation）一項新分析發現，約莫 1/4 勞工 (約莫 3800 萬人) 確診後成為重症的可能性很高，另外還有 1200 萬人以上與勞工同住的無就業成年人也有風險，這讓何時返回工作崗位的問題更加複雜。

然而，RockCreek 集團的分析報告指出，市場可能已將「90% 經濟」定價，假設 2021 年獲利只比 1 月時的預期低 10%，以中國防疫經驗來說，這可能有道理，但中國對抗病毒的方式比美國更迅速且更積極。

儘管美國政府 4 月初大灑錢，為小企業推出簡稱 PPP（Paycheck Protection Program）的「薪資保護貸款計畫」以縮減裁員，但仍有數百萬人失業，他們仰賴的津貼措施可能很快將到期。

Wolfe Research 分析師 Chris Senyek 研究報告指出，投資者的預期不切實際，「我們認為，大眾對經濟失望的程度可能會像推倒骨牌那樣，引發信貸和股票市場風險厭惡情緒上升。」

換句話說，上週四美股雖然經歷 3 月以來最大規模拋售，但恐怕還不足以說服大眾現在已經安全。