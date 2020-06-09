〈能源盤後〉市場聚焦OPEC部分成員增產前景 原油逆轉收低

週一 (8 日) 交易，原油期貨價格收低，即使 OPEC + 週六同意延長現行 970 萬桶 / 日的減產規模至 7 月底，但投資者仍聚焦部分國家增加產量的可能性上。

專家解釋，OPEC + 整體對減產協議的遵循度一直令人憂心，而此點也一直是 OPEC + 會議的關鍵所在。

根據路透報導，OPEC 波灣產油國雖允諾 6 月起自願減產 118 萬桶 / 日，但迄今尚無延長減產至 7 月的計畫。這些是 OPEC + 額外的減產量。

Rystad Energy 石油市場負責人 Bjornar Tonhaugen 評論，這些來自沙烏地阿拉伯、UAE 和科威特額外的減產量「並非不重要」，「只是在我們已看到供應短缺時，還能有總數近 1100 桶 / 日的自願減產量延長一個月，這真的是好到令人難以置信，但維持那些額外的減產量對這 3 個海灣國來說是沒有道理的。」

《華爾街日報》報導，由於原油價格上升，市場擔心北美頁岩油生產商也會增產，墨西哥拒絕減產、利比亞的最大油田也恢復生產，這些都沖淡了大眾對延長實施大規模減產的樂觀情緒。墨西哥和利比亞合併可額外貢獻 40 萬桶 / 日原油。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.36 美元或 3.4%，收每桶 38.19 美元。盤中高點達 40.44 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.50 美元或近 3.6%，收每桶 40.80 美元。盤中高點達 43.41 美元。

根據道瓊市場數據，上週最前月 WTI 契約收高 11.4%，Brent 原油上週漲幅 11.8%，兩種基準石油上週五均創 3 月 6 日以降最高收盤價，且為連續第六週收高。

OPEC + 上週六召開視訊會議，採用了一些減產措施，如果不延長現行減產規模，那麼自 7 月起至 12 月，減產規模將縮減至 770 萬桶 / 日。

《華爾街日報》報導，由於長期內戰，利比亞雖為 OPEC 成員但免於此前的減產配額，但利比亞最大油田 Sharara 現已結束長達五個月的停產。

OPEC+ 最初同意，5-6 月期間減產 970 萬桶 / 日，以支撐因新冠病毒危機而崩潰的價格。減產狀況每月檢視，減產遵循度監管委員會將於 6 月 18 日召開會議，而 OPEC + 預定 12 月 1 日召開下回會議。

高盛認為，縮限延長期間意味著 OPEC 主要生產國的策略轉變，現在可能旨在遏制美國原油產量。

高盛商品分析師 Damien Courvalin、Callum Bruce 和 Jeff Currie 等人的研究報告指出，「藉由讓庫存正常化，而不承諾長期削減，這將有利於長期情緒和高成本生產商，我們相信 OPEC 仍聚焦透過提高價格和提高市場份額的方式，持續拉高營收。」

根據路透報導，沙烏地阿拉伯大幅調漲 7 月原油價格。「儘管伊拉克和奈及利亞已誓言 100% 達標，並彌補先前表現不足之處，我們仍認為整個夏季他們還是會存在一些承諾問題。」RBC 資本市場全球大宗商品策略部門負責人 Helima Croft 報告指出。



與此同時，Cristobal 熱帶風暴週末穿過墨西哥灣，週一已經降級為熱帶低氣壓，先前 Cristobal 曾引人擔心該地區的原油和天然氣生產。

根據安全與環境執法局的數據，截至週一，墨西哥灣 34% 石油生產和 35% 的天然氣生產因風暴而關閉。

其他能源商品