3000萬買內湖3房  新建案高CP值半年熱銷9成

在北市想買屋，1000 萬買 1 房、2000 萬買 2 房已是基本門檻；不過有建商訴求內湖成功路上、面綠意、總價不到千萬元的新案「悅成功」，強大產品力獲得護理師、空姐客群青睞，半年內熱銷 9 成；如今主力 3 房含車位總價 2600 萬元起，強調 3 面採光、雙衛浴開窗、3 陽台格局，單價僅需 6 字頭，在北市開稱奇貨可居。

「悅成功」以低房價與高 CP 值獲得消費者青睞。

根據調查，內湖平均房價落在 7 字頭左右，20 年屋齡住宅甚至站穩 6 字頭，3 房產品至少 3000 萬元左右，加上產品設計至多雙面採光已是極限。正因地段好、居住客層早年以軍公教居多，近年包括醫生、航空機師、企業主等金字塔客層也入住，讓內湖房價如同鐵板一塊抗跌保值。

觀察成功路二段周邊，65 萬至 68 萬元屬於基本盤，星雲街、在 AIT 加持下，6 字頭左右房價紋風不動，「悅成功」位於成功路二段上、鄰近民權東路六段，屬於三總生活圈範圍，開車至成功交流道 3 分鐘，未來民生汐止線國醫中心站約 500 米距離。後側鄰近公館山自然保護區，至湖光市場採買車程 5 分鐘。

在總價優勢下，該案鎖定內湖區域客，已售出的 75 戶中、內湖客佔 8 成。3 房住宅鎖定菁英首購族與高階主管，37 坪產品 3 面採光，玄關設於入口陽台，客廳 餐廳均有獨立開窗面，室內共 2 間雙人房、1 間單人房，主臥預留衣櫃空間並附有陽台，工作陽台為 L 型空間，各項格局均屬北市新案中少見規劃，含車位總價 2600 至 2700 萬元。