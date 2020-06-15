三菱SpaceJet噴射客機研發 員工人數砍半

日本三菱重工 (7011-JP) 旗下子公司，正進行日本國產噴射客機「SpaceJet」研發的三菱航空機，週一 (15 日) 宣布員工人數將大幅刪減至半數以下，設在海外的三個據點也將關閉其中二處。主要是因為本年度研發費用減半等因素所致。

三菱航空機的業績出現惡化，還有在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大下，今後的飛機市場需求也出現許多難以掌握的不確定因素。

三菱重工股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

根據三菱航空機的發表內容，該公司在日本國內外共約 2 千名的員工當中，將會大幅刪減到半數以下。另根據《日本經濟新聞》同日報導，非日本籍的國外技術人員也將大砍 2/3，約剩 100 名左右。

還有設在國外的三個據點，也只會留下美國華盛頓州的飛行測試據點。

此外，正在進行飛行測試，載客量約 90 人的機種，其量產計畫也決定向後推延。而作為產品線主力，載客量約 70 人的機種，研發活動也將暫時喊停。

規模縮小的主要原因，是因為三菱航空機的業績出現惡化，還有受到新冠肺炎的疫情擴大影響，未來的飛機市場展望前景不明。母公司的三菱重工業也因而決定將今年度的 SpaceJet 研發費用減半。

伴隨著研發體制縮小，原本計畫在 2021 年度之後交出第 1 號機的計畫，也勢必要跟著作出修正。日本的首架噴射引擎客機，在開發計畫也面臨了重要時刻。