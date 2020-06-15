何時買賣股票？日盛證總座教戰

隨著疫情逐漸趨緩，台股坐穩萬一關卡後，手中的持股究竟該繼續持有，還是賣出？而三月份來不及上車的投資人，還有機會為自己加薪嗎？法人建議，可以善用看盤工具，挑出遭錯殺的優質個股，並設定進出價，不再糾結；同時可進一步透過系統自動執行，避免追高殺低。

台股從三月低點反彈迄今已逾 3 成，這段時間危機入市的投資人相信收獲頗豐。根據證交所資料顯示，今年二月至四月新增的證券戶數約 43.5 萬戶，三個月的開戶數便占了去年全年開戶數的 2/3。另外，深受投資人喜愛的 0050 及 0056 更是這一波反彈行情下的增持標的，其中價格親民深受小資族喜愛的 0056，受益人數大幅增加了 21.2 萬，而 0050 也增加了 8 萬人，這些投資人運用反彈機會，為自己多了份加菜金。

日盛證券總經理黃進明表示，人性在股市裡最難克服的是恐懼與貪婪的心，這時投資人需要的是一位顧問，冷靜分析該買什麼，並且為投資人紀律地執行交易。同樣的，也能協助投資人克服貪婪的心，將股票出在相對有利的位置，享受波段獲利的成就感。

黃進明以三月份股災為例，台股急跌 28% 後，日盛證券率先發表「股災為什麼是危機入市的好時機？！你不知道的投資攻略大公開」YouTube 影片，以專業的角度分析，在疫情恐慌之下找買點。同時在疫情嚴峻的時期，日盛證券持續以線上講座的方式，引導客戶利用「日盛Ｏnline」APP 的「財報模範生」及「合理股價」功能，挑出遭錯殺的優質個股；再透過「日盛 Smart」APP 的「條件單功能，設定買進價位，並搭配「移動鎖利」功能設定停利點。

黃進明指出，這樣整套的投資循環，融合了選股、合理價位、預掛買進、停利賣出的完整投資流程，如同專業的投資顧問隨時提供貼身的服務一般，不僅不用一直盯盤，讓心情每日受到股市的上下波動而影響，以系統化的執行方式，更讓投資人下單後不再心驚膽跳。尤其是股市不等人，與其乾等進場時間，更應該透過系統自動執行，避免追高殺低，而且可以利用投資工具發掘好股，設定進出價，不再糾結。

日盛證券表示，「日盛Ｏnline」APP 上架迄今已有 33.5 萬人次使用，深受投資人喜愛，為了讓更多人體驗，日盛證券開放非客戶的投資人也能體驗「合理股價」及「財報模範生」的功能。