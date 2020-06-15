新低利率來臨   新北小宅祭「低自備款＋彈性分期」熱銷30%

疫情趨緩、房貸利率來到歷史新低，租不如買的首購客想購屋，幾乎都是卡在自備款不足這一關；洲子洋首購案「神采飛洋」開出同區段第一槍，除了「總價 738 萬元起洲子洋最低」外，更祭出「低自備款＋彈性分期」措施，強調彈性付款、讓資金有調度需求的自住客買屋更輕鬆，預約短短 2 周已熱銷 30%；專家分析，低利率來臨，建商未來總價讓利、付款優惠的措施將會越來越多。

為救經濟、各國央行紛紛降息，行政院更要求公股銀行充分反應央行降息幅度，並在半年的期間內，針對 1000 萬額度以下的房貸再降息 1 碼，在房貸市場競爭激烈的情況下，部分民營銀行也祭出九月底之前僅約 1.06％的房貸利率，而首購族專屬的「青安貸款」利率更是下探 0.94％。若是以貸滿 1000 萬來計算，這次調降 1 碼的利率每月大約可節省 2000 至 3000 元，再加上為期半年的 1 碼優惠利率，半年內又再節省 12000 元左右，對於首購族來說相當有感。

對此，房市近日再次響起租不如買的呼聲。得邦廣告專案經理江建德分析，以洲子洋重劃區為例，新推案幾乎都是首購宅，吸引三重、蘆洲等區段租屋族、首購客看屋。洲子洋除了擁有重劃區的優勢，房價更便宜 30 至 35%，4 月以來以來疫情趨緩，民眾不出國、反而看屋人潮增加 3 成以上；而「神采飛洋」更較同區段多出 3 倍人潮。

江建德進一步分析，在三重蘆洲租 20 坪的老公寓，一家三口月租金約 2.2 萬至 2.5 萬元；這類租客最想要找有電梯、當層排氣防疫的新屋，卻幾乎都卡在存款僅有百萬元，無法全部用來負擔房貸。因此自備款彈性的措施，打出「別人的是房，自己的才是家」的訴求，推出 16 坪 2 房、25 坪 3 房，自備 2 成、工程期間零付款。若資金上有其他的運用週轉，建設公司也推出彈性付款的方案，協助購屋者解決資金調度的問題。