【馮冠華專欄】恆指夜期及ADR均背馳美股下跌 疫情影響下今天恆指仍有機會受壓

6 月 15 日推介 - 中信證券（6030）

1）上週五港股市況總結：恆指上週五受壓，指數以 23921 點開出，下跌 559 點，之後跌幅曾擴大至 585 點，低見 23895 點。之後在道指期貨升幅擴大及上證低位回升的帶動下，恆指跌幅也有所收窄，最佳時跌幅只是 163 點，最終以 24301 點收盤，下跌 179 點。成交金額按日下跌約 19% 至 1154 億。港股通南下維持淨流入，金額上升至約港幣 18 億。滬深股通北向轉為淨流出，金額約人民幣 9 億。50 隻藍籌 14 升 36 跌。

板塊方面，線上醫療雙雄平安好醫生（1833）及阿里健康（241）表現最為突出；當紅股如美團點評（3690）及港交所（388）也能先跌後升。做空方面，比率微升至 14.4%。牛熊證街貨最新比例為 45:55，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 78:22。重貨區方面，熊證大幅下移至 24350-24399，但數量不多；牛證則有兩個，分別在 23700-23749 及 23500-23549。恆指夜期報 24088 點，下跌 124 點，低水 213 點。港股 ADR 下跌 37 點，相當於恆指 24264 點。

簡評：信不信由你，牛熊陰謀論在上週五又再顯靈；恆指開市已跌穿了牛證重貨區 23950-23999，屠牛後不久，在道指期貨及上證造好下，跌幅開始收窄，並以接近全日高位收盤。雖然恆指仍要報跌，但個別強勢股如美團點評（3690）及港交所（388）等均能先跌後升，恆指 10 天線失守但可穩守 20 及 50 天綫上，氣氛並未算太差。大市成交量在跌市日下降，沽空比率大至維持在上週四的水平，南下資金淨流入上升，感覺上調整似一步到位。

最新牛熊證街貨分布，現價較貼近熊證重貨區，但由於這重貨區數量不大，炒上屠熊誘因並非太明顯。美股上週五的反彈，不排除是因為程式交易放大了上週四的狂瀉；可是恆指夜期及 ADR 均背馳下跌，加上疫情在北京疑似爆發第二波（見點 3），估計今天恆指仍有機會受壓，進場不宜太進取。

受國內疫情變化的影響，上週五強勢的線上醫療股或會繼續受追捧，但投機味頗濃，高追風險絕對不少。同樣地，醫藥、醫療器材、宅經濟、雲計算及手遊公司也會是疫情惡化的受惠股，相反，舊經濟股與及北京相關股份或面對沽售壓力。週末公司消息面不多；反而在在 6 月 12 日晚，深交所正式下發創業板註冊制規則改革更值得關注。

這次的改革變動頗大，每天的漲跌上限、IPO 的審核類規則、紅籌及同股不同權的上市限制、限制部份舊經濟板塊上市及優化退市制度等等，筆者認為長遠對深圳創業板是有利的。消息受惠股應是中資券商，建議留意中信證券（6030）及海通證券（6837）這些佣金收入佔比較高的公司。除此之外，本週五收盤後是富時羅素對 A 股的第四次擴容，理應對 A 股今週的表現有利，相關的 ETF 也是可留意對象。

2）港匯強勢，再觸發 7.75 港元強方兌換保證，金管局週六早上以港元承接 1.85 億美元沽盤，向市場注資 14.34 億港元，銀行體系結餘將增至 1235.61 億元。自六月五日，這已是第 17 輪注資，總額共 495.4 億元。（經濟日報）

3）根據內地媒體報道，北京於 11 日和 12 日共新增 3 宗新冠病毒確診個案，3 名患者都到過當地豐台區的「新發地批發市場」。當局對市場的商品及設備進行檢測，在切割進口三文魚的砧板上驗出新冠病毒。北京市豐台區市場監管局和豐台區衛健委發公告，市場於（13 日）凌晨 3 時起休市，全面清潔消毒，全部商戶和員工將會接受病毒測試，已有 45 人檢測呈陽性。（經濟日報）

4）美股上日市況總結：美股三大指數反彈，當中道指上升 477 點或 1.9%，標指及納指則分別上升 1.31% 及 1.01%。十年期債息回升至 0.71%，美滙指數回升至 97.09。紐約期油微升至 36.56 美元。恐慌指數 VIX 回落至 36.09，黃金回落至 1737.3 美元。

5）個股訊息（信報、經濟日報、東方日報等）：金茂酒店 （06139） 宣布，中國金茂 （00817） 建議以每股 4.8 元將其私有化，即較停牌前 3.68 元溢價約 30.4%。金茂酒店將於今天復牌。

恒指公司公布，由於網易（09999）符合恆生綜合指數的快速納入指數規則要求，相關指數的成份股將於 6 月 24 日收市後獲納入恒生綜合指數和恆生互聯網科技指數，並於 6 月 26 日起生效。

披露權益顯示，閱文（772）非執董吳文輝上週五在場外以每股 45.5 元，較收市價 46.25 元折讓 1.6%，出售 1000 萬股閱文，套現 4.55 億元，持股量降至 0.93%。吳文輝為閱文創辦人，今年 4 月突由聯席首席執行官轉任為非執董兼副主席。

中奧到家（1538）公布，向綠城服務（02869）配售 3692.8 萬股份，佔擴大後已發行股本的 4.32%；每股認購價為 0.98 元，較上周五（12 日）收市價 1.17 元折讓 16.2%，總集資 3618.9 萬元。



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