防禦失效！公用事業股為何在COVID19時期表現遜於大盤？

不明確性高的時期，選公用事業股就對了？週四美股重挫之際，公用事業股確實相對安全，但在過去 3 個月新冠病毒大流行時期，公用事業股的表現卻不及大盤。

公用事業精選板塊 SPDR ETF (XLU-US) 週四下跌 3.9%，較大盤 S&P 500 指數下跌 5.9% 的表現好一些，但近幾個月來，這個產業卻非投資者在不明確時期的最佳防禦武器。

自 S&P 500 於 2 月 19 日達到頂峰以來，公用事業股 (以公用事業精選板塊 SPDR ETF 衡量) 約莫下跌 15%，較大盤同期下跌 11% 的表現還糟糕。

截至週四，今年第二季 S&P 500 漲幅約 16%，但公用事業股同期僅有 6% 漲幅。確實，自股市在 3 月 23 日觸底後，整體一直在上行，但公用事業卻沒有發揮實力。

晨星公用事業分析師 Charles Fishman 指出，「2 月份的公用事業估值創歷史新高，且商業和工業用電需求減少，投資也因疫情而延遲了，這些構成公用事業股的壓力。」

摩根士丹利數據顯示，今年 5 月美國電力需求較去年同期減少 8%，前一個月年率下降 5%。

但是，即使近期表現不佳，公用事業股仍然不便宜。 FactSet 的數據顯示，公用事業精選板塊 SPDR ETF 的股票交易價格約本益比 19 倍，高於本益比略低 18 倍的 5 年均值。

然而，公用事業精選板塊 SPDR ETF 的獲利預估大致保持不變，根據 FactSet，分析師對該 ETF 今年獲利預期中值是每股 3.22 美元，只較去年年底略低一些。