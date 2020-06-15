正淩接呼吸器、檢測設備急單 助攻全年轉盈

連接器廠正淩 (8147-TW) 傳出近期因疫情帶動，呼吸器、檢測設備等醫療連接器急單激增，加上打進歐美航太大廠供應鏈，可望逐步貢獻營運，隨著出貨量增加，將有助今年營收優於去年，重返獲利。

正淩不評論單一客戶與產品事宜，不過坦言因疫情關係，確實接到許多呼吸器、醫療檢測設備急單，至於航太新客戶，僅表示先前因為疫情影響進度，但隨疫情放緩，進度逐漸趕上，今年可望開始貢獻營運。

此外，正淩也拓展高階工業應用的連接器，包含高速無人搬運車 (AGV) 等新應用，加上與信邦 (3023-TW) 合作效益逐步顯現，陸續帶進新客戶；通訊客戶的 5G 設備也放量階段，可望挹注營收表現。

正淩預估，新產品量產及銷售逐步升溫，加上代工業務、低毛利的產品比重減少，毛利率、獲利可望改善，而隨著不斷拓展新領域、新客戶，公司也將持續引進新的 CNC 設備，因應訂單需求。

正淩強調，將持續積極布局 MATIC 五大應用，分別代表醫療 (Medical)、航太 (Aerospace)、運輸 (Transportation)、工業 (Industrial)、雲端 (Cloud) 等五大市場；正淩今年前五月營收 3.15 億元，年增 14.2%。