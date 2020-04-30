疫情影響數位帳戶再炒一波 開戶數突破400萬戶

因應數位金融時代來臨，各銀行搶推數位帳戶，今 (2020) 年加上新冠肺炎疫情影響，民眾減少外出，也讓數位存款戶再熱炒一波，據金管會最新統計，截至第一季，數位存款戶已突破 400 萬戶、達 415 萬戶，季增 22.65%，增速明顯因為疫情加快。

台新銀行在 2016 年首推數位帳戶，主打活儲帳戶存款利率媲美定存利率，掀起市場風潮，在各銀行競相推出數位帳戶帶動下，截至今年第一季，已有 32 家銀行開辦數位帳戶業務，比上一季多了二家。

數位帳戶的總開立戶數有 415 萬戶，較前一季增加 76.6 萬戶，成長 22.65%，也比起去年第四季的季成長率 19.8% 提高。

若以銀行別來看，數位帳戶開戶數前五大分別為：台新銀行 198.8 萬戶、國泰世華銀行 58.4 萬戶、王道銀行 43.5 萬戶、永豐銀行 37.2 萬戶、第一銀行 20.5 萬戶。

值得留意的是，台新銀行 Richart 過去高峰時，市占率曾超過 6 成，但面對後起之秀來勢洶洶，加上消費者「逐利而居」的習性，台新銀行數位帳戶市占率掉到僅約 47.9%，不過絕對開戶數仍遠遠超過亞軍。

數位帳戶共有三大類，包括第一類帳戶是以自然人憑證線上開戶，有 121.5 萬戶；第二類則是存戶透過已開立帳戶在線上加開，有 134.7 萬戶；第三類則是透過他行信用卡或存款在線上開戶，有 158.9 萬戶。