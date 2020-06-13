聲請破產後股價大漲 Hertz計畫發行10億美元新股

全美第 2 大租車公司 Hertz(HTZ-US) 在宣布聲請破產保護後，反而出現資金追捧促使股價大漲，由 5 月 22 日宣布破產當日的每股 0.56 美元，攀漲至 6 月 8 日的每股 5.53 美元，漲幅達將近 10 倍。因此，Hertz 計畫利用這波漲勢發行 10 億美元新股，以較有利的條件募集資金。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情造成旅遊需求萎縮，並導致 Hertz 的業績大幅衰退，由於不敵疫情的衝擊，Hertz 已於 5 月 22 日根據破產法第 11 章提出破產聲請。

但是，在 Hertz 宣布破產後，由於市場預期在各國經濟重啟後，旅遊及租車需求有望回溫，因而促使 Hertz 股價攀漲。於台北時間週五 (12 日) 晚上 10 時許，該公司股價上漲 57.43%，報每股 3.18 美元。

Hertz 股價日 k 線圖

Hertz 於週四 (11 日) 表示，近期 Hertz 的股價及交易量，為公司提供了一個獨特的機會，讓公司得以利用較好的條件籌措資金。此外，透過發行新股融資，將可避免產生新的利息及手續費用，因此，不會額外增加公司的財務負擔，也不會對於既有債權人的權益造成影響。

Hertz 目前正在請求破產法官批准該新股發行計畫，預計將透過 Jefferies LLC 銷售 2.468 億股的未發行股份，預估發行價至少須達到每股 4 美元以上，才能達到募資 10 億美元的目標。Hertz 表示，募得資金將用於公司重組及日常營運。

Hertz 於本週稍早收到了來自紐約證券交易所的除牌通知，該公司於週三表示，將會針對紐約證券交易所的除牌動作提起上訴，且這段期間 Hertz 股票也將持續在市場上交易。

但是，由於不能保證紐交所的最終決定，因此，針對計畫發行的 10 億美元新股，Hertz 亦警告潛在投資人，股票在下市後變為壁紙的風險。