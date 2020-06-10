搶入旅遊股？德銀警告：慢點！現在還太早

隨著防疫封鎖限制逐步取消、天氣回暖以及油價便宜，困在室內數月的大眾可能更想到戶外走走，近期汽車租賃股已見上漲，其他旅遊和休閒娛樂股也獲得提振，但德銀警告，現在加油搶入旅遊類股恐怕還太早了。

分析師 Chris Woronka 警告，「重啟經濟交易」已經變成投資者的愛好，諸如 Avis Budget Grou p (CAR-US) 和 Hertz Global Holdings (HTZ-US) 均受惠，雖然這 2 檔漲勢「一定會持續下去」，因為這 2 檔距離 52 週高點仍分別差了 39% 和 73% 之多，但他「越來越質疑這股買氣的真實深度，反而感覺這像是高頻交易程式下加劇的投降式軋空。」

隨著大眾對夏季的信心增強，租賃汽車公司的衡量標準可能會變得「不那麼糟糕」，且倘若 Covid-19 疫苗或者有效療法問世，2021 年的前景可望更明亮，但 Woronka 認為風險依舊存在，例如今年秋季若疫情復發，加上流感季節來臨，以及夏季後租賃量大降等，都可能挫傷股市。

Woronka 重申對 Avis 和 Hertz 的「持有」評級，但他提高 Avis 的目標價 8 美元，達每股 24 美元，因為自上個月以來租賃需求上升，可能有助於未來幾季的營收打敗低預期。

Avis 週二股價大跌 9.78%，收 29.12 美元。Hertz 週二重挫 24.41%，盤後續挫 10%。

AVIS 今年迄今走勢

他維持 Hertz 目標價 3 美元，認為目前很難從根本上分析這家公司，因為其美國子公司處於第 11 章破產保護中。Hertz 股價今年暴跌超過 73%，而 Avis 今年迄今仍有 9% 跌幅。

儘管健康風險仍在，美國各州仍正重啟經濟且整體旅遊股不斷飆升。這部份是押注在娛樂休閒活動積壓了大量需求，但另一部份也是因為這些股票著實太便宜了。

真正的考驗可能是今年夏季的旅行需求，這將展現出大眾是否有意願和財力可以好好渡假，但如果新冠病毒在秋季捲土重來，大眾又得蹲在家裡一陣子，那麼現在恐怕是這些企業唯一能撈錢的機會了。