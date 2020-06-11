宅商機當道 調查：7成民眾轉向網購消費 6成採視訊會議洽公

擁有全台近 400 萬會員的 UUPON 點數平台今 (11) 日發布《後疫情時代消費行為報告》，在新冠肺炎疫情帶動宅經濟蓬勃發展下，調查發現，包括購物、休閒和社交等三大生活面項，都有「實體轉虛擬，線下轉線上」的趨勢，有超過 70% 的受訪者轉向複合購物平台網站消費，還有 60% 的受訪者選擇以視訊會議的方式來洽公。

UUPON 指出，近 3 個月以來，消費者在實體通路消費下滑了 43.7%，對室內休閒場所造訪頻率更爆跌近 60%。

仔細分析線上購物的品項，發現購買清潔用品類比重高達 44.5%，主要是因網購具快速和便捷的特性，有助民眾防疫生活，相較之下，一向是網購主流產業的美妝保養品，反而銷售比重下滑至僅剩 21.9%。

圖：UUPON 提供。

除了線上購物，宅娛樂也成為另一大趨勢，UUPON 調查發現，有超過 60% 的消費者已整整 3 個月未踏足包括電影院、KTV、室內展演等室內休閒場所，轉向線上影音、手機遊戲等，超過 70% 的民眾偏好免費線上影音，60% 的民眾選擇手機遊戲，32% 的民眾喜歡線上遊戲，而包括 Switch、PS4 等遊戲機，也有 23% 的占有率。

在社交上，受訪者近 3 個月外出洽公的頻率減少了 54%，更有 38% 的受訪者表示，疫情期間即便有公務需求仍完全沒有安排外出，超過 60% 的受訪者是選擇以視訊會議的方式來洽公。

圖：UUPON 提供。

此外，為因應運動和自我學習需求，民眾偏好在家進行自我訓練，有超過 45% 的消費者嘗試下載健身運動 APP，34% 的消費者則是選擇飲食控制 APP；而學習類 APP 成長幅度超過 54%，影音課程也成長達 43%。

UUPON 本次《後疫情時代消費行為報告》，邀請全台超過 4000 名會員訪查，受訪者居住地遍及全台，年齡層普及在 20 歲至 60 歲以上，具 95% 信心水準。