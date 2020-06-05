新冠疫情推升電商業績 eBay上調Q2財測

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致零售業者被迫關閉實體店面，但卻促使民眾轉向線上消費，刺激網路購物平台業績大幅增長，電商 eBay (EBAY-US) 週四 (4 日) 就宣佈上調 Q2 的財測數字，將營收由先前預估的 24.8 億美元，調升至 28 億美元，調整後每股盈餘則由 0.8 美元，上調至 1.06 美元。

在 eBay 上調財測的消息公佈後，該公司股價應聲上揚，於週五 (5 日) 台北時間凌晨 0 時許，eBay 股價上漲 7.92%，報每股 50.13 美元。今年以來，該公司股價已上漲了 38%。

eBay 股價日 k 線圖

eBay 表示，自 3 月份起，有成千上萬的小規模商家湧入 eBay 線上平台，此外，在 4 月及 5 月份，eBay 新註冊及重新註冊的買家人數，亦高達 6 百萬人。

eBay 在 4 月份時，宣佈將延攬沃爾瑪 (WMT-US) 的美國電商部門營運長 Jamie Iannone 擔任執行長。此外，為了提升獲利能力，eBay 亦實施了重組策略並出售旗下業務。

在去年年底時，eBay 採取了股東對沖基金 Elliott Management 的建議，宣佈將旗下的門票銷售網站 StubHub，以 40.5 億美元的價格出售給瑞士線上售票交易平台 Viagogo。

此外，eBay 亦致力於提升廣告及線上付款業務的收入。eBay 表示，受惠於全球汽車交易商重新恢復營業，促使旗下分類廣告業務的表現超乎預期。

eBay 並未更新對於全年的財務預測，但該公司表示，預估今年的財務表現將會優於預期。eBay 於 4 月份時，預估 2020 年營收將達 97.6 億美元，調整後每股盈餘則預估達 3.10 美元。